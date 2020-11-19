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Van Gölü'ndeki dört büyük adadan ikincisi: Çarpanak
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan ikincisi: Çarpanak

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan ikincisi olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Çarpanak Adası'na gitmenin şimdi tam zamanı. İşte size Çarpanak Adası hakkında detaylar...

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Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adada bir de kilise bulunuyor.  Çarpanak Adası, tarihe ışık tutacak yazılı belgelere ve tarihi eserlere de ev sahipliği yapıyor. Büyük bir manastır olarak inşa edilen Ktouts Manastırı’nın günümüzde yalnızca kilise bölümü ayakta.  Manastırın 1700’lü yıllardan kalma yazılı bilgiler dışında yapıya ilişkin bir bilgi bulunmuyor.  

Van Gölündeki dört büyük adadan ikincisi: Çarpanak



Ziyaretçiler Çitören Mahallesi'ndeki iskeleden kiraladıkları balıkçı tekneleriyle adaya geçip, burada martılar eşliğinde doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor. Van Gölü'nde balıkçılık yapan mahalle sakinlerinden Fevzi Yıldırım, her yıl Çarpanak Adası ve çevresindeki doğal güzellikleri görmeye yüzlerce yerli ve yabancı turistin adaya geldiğini söyledi.  Fotoğrafçı ve doğa tutkunları için de eşsiz bir güzelliğe sahip.

Van Gölündeki dört büyük adadan ikincisi: Çarpanak



Yıldırım, "Adaya gelen ziyaretçiler buranın doğasına, güzelliklerine ve üzerinde bulunan Çarpanak Kilisesi'nin mimarisine hayran kalıyor.  Gün boyu adada vakit geçiriyorlar, fotoğraf ve video çekiyorlar. İşleri bitince de tekrar teknelerimizle onları kıyıya ulaştırıp, uğurluyoruz" dedi. Halit Abalı’ysa mahalleli olarak adayı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Gün içinde gölde avlandıkları için sürekli adayı kontrol ettiklerini dile getiren Abalı, "Yabancı kim gelirse gelsin gelip kontrol ediyoruz. Ziyaretçilerin adaya zarar vermemeleri için büyük çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Van Gölündeki dört büyük adadan ikincisi: Çarpanak


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