Van Gölü suyunda saçları sararıyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyı şeridi, yaz mevsimlerinde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 451 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Van Gölü'nün kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklar ise yaz mevsimi ile birlikte gölün tadını çıkartıyor. Van Gölü'ne giren çocukların saçları, sodanın etkisiyle bir süre sonra sararmaya başlarken, kışın ise tekrar eski haline dönüyor.









‘YENİ GELEN ÖĞRETMENLERİMİZ ŞAŞIRIYOR’



Van'ın Tuşba ilçesine bağlı ve güzel koyları meşhur Yeşilsu Mahallesi'nde yaşayan çocukların da saçları yazın sarı, kışın siyah oluyor. Çocuklardan Ramazan Kaya, saçlarının sarı olduğu hallerini çok sevdiğini ve durumdan oldukça memnun olduğunu söyledi. Kaya, "Yaz boyu arkadaşlarımızla birlikte tatilin ve gölün tadını çıkarıyoruz. Yazın saçlarımız sarı oluyor. Ama kışın tekrar eski haline dönüyor. Burayı bilmeyen ve yeni gelen öğretmenlerimizde saçlarımızda boya olduğunu düşünüyor. Öğrendiklerinde de çok şaşırıyorlar" dedi.









‘ÇOCUKLAR SARIŞIN HALLERİNİ SEVİYOR’



Yeşilsu Mahallesi Muhtarı Tunay Balkış ise Yeşilsu Mahallesi'nin kentin en gözde mahallelerinden biri olduğunu belirterek, "Mahallemiz Van Gölü kıyısında çok şirin ve güzel bir mahalle. Burada yaşayan çocuklarda uzun süre göle girdiklerinde saçları gölün sodalı olması nedeniyle sarı oluyor. Tabi kışın yine eski hallerini alıyorlar. Çocuklarımız bu durumdan oldukça memnun. Hatta sarı olan hallerini seven bile var. Buraya gelen misafirlerimiz veya buraya atanan öğretmenlerimizde çocukları görünce çok şaşırıyorlar. Tabi bizlerde durumu kendilerine anlatıyoruz ve doğal olarak şaşırıyorlar" diye konuştu.









'SODANIN ETKİSİ GÜNEŞ İLE BİRLEŞİNCE SARIYA DÖNÜYOR'



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzman Dr. Sadeddin Coşkun, uzun yıllardır Van'da görev yaptığını belirterek, Van Gölü'ne girip saçları sarı olan çocukların saçlarının, sodalı suyun etkisiyle sarardığını söyledi. Göle giren çocukların, gölden çıktıktan sonra saçlarını tatlı suyla yıkanmadığını ve ardından da güneşinde etkisiyle saçlarında sararma etkisi yaptığını belirten Dr. Coşkun, “Burada uzun süre göle giren çocukların saçlarında sararma olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalarda da Van Gölü'nün sodalı olması nedeniyle, güneşle birleştiği zaman çocuklarında ten ve saç renklerinde sararma etkisi yapıyor. Van Gölü yapısı itibariyle de bazı cilt sorunlarına da iyi geliyor" dedi.