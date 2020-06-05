Van Gölü nerede ve hangi bölgede? Van Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Milyonlarca yıl önce başlayan göl oluşumları çok uzun yıllar devam etmiştir. Göller oluşumlarının farklılığı gibi beslenmeleri, büyüklükleri ve sularının özellikleri de farklılık göstermektedir. Van Gölü de volkanik patlama sonucu oluşan Türkiye’nin en büyük dünyanın sayılı büyük gölleri arasında yer alan bir göldür.

Van Gölü Nerede, Hangi Bölgede Bulunmaktadır?

Van Gölü Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir göldür. Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer almakta olan Van Gölü, gölün içinde bulunan adaları ile de öne çıkmaktadır.

Van Gölü Oluşumu

Van Gölü volkanik patlama sonucu oluşan bir göldür. Nemrut Dağı'nın patlama sonucu oluşan Van Gölü volkanik göllerden bir tanesidir. Nemrut Dağı’nın patlaması sonucu oluşan boşluğa zamanla suların dolması ile Van Gölü oluşmuştur.

Van Gölü Özellikleri, Derinliği, Büyüklüğü

Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü unvanına sahiptir. Van Gölü tuzlu sodalı su özelliğine sahiptir. Bu da Van Gölü'nde biyoçeşitliliği sınırlayan bir unsurdur. Özellikle sodalı olması Van Gölünde bulunan canlı çeşitliliğinin az olmasına neden olmaktadır.

Van Gölü etrafı 3713 kilometre yüz ölçümüne sahiptir. Dünyanın en derin 15 gölü olarak bilinen Van Gölü denizden 1646 metre yüksekliktedir. En derin noktası 451 metre olan Van Gölü'nün ortalama derinliği ise 175 metre civarındadır. Az sayıda balık türünün yaşadığı Van Gölü'nde inci kefali balığı bulunmaktadır.

Van Gölü Efsanesi

Türkiye'nin en büyük gölü olan dünyanın sayılı büyük gölleri arasında yer alan Van Gölü Efsanesi ile de yüzyıllardır adından söz ettirmektedir. Van Gölü özellikle yöre halkı tarafından ara ara görüldüğü iddia edilen Van Gölü Canavarı tabiriyle bilmem bir göldür. Van Gölü canavarı halk tarafından görüldüğüne dair durumlar iddia edilmektedir. Kimilerine göre bölgeye turist çekmek amacıyla yapılan bu hamle kimilerine göre doğruluk payı olan bir durumdur. Ancak bölgede uzun yıllardır bu konu hakkında araştırmalar da mevcuttur.