MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriVan Gölü kıyıları kısmen dondu
GeriSeyahat Van Gölü kıyıları kısmen dondu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Van Gölü kıyıları kısmen dondu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Van Gölü kıyıları kısmen dondu

Van’da geçen hafta yağan karın ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün tatlı su kaynaklarına yakın Erciş sahillerinin bir bölümü dondu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Doğu Anadolu’da kar yağışının ardından bir haftadır dondurucu soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye’nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü de bu soğuklardan nasibini aldı. Erciş ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan sazlık ve tatlı su kaynaklarının da döküldüğü Gölağzı Mahallesi'nin sahili buzla kaplandı. Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alan 10- 15 santimetre kalınlığında buz tuttu.

Van Gölü kıyıları kısmen dondu



Fotoğraf çekmek ve kuşlara ekmek kırıntıları bırakmak için bölgeye gelen Yunus Göral, geçen yıllarla kıyaslandığında bu yılki donmanın erken yaşandığını söyledi. Göral, "Geçtiğimiz hafta bölgede yoğun kar yağışı vardı. Yağışların ardından da soğuk havalar etkili olmaya başladı. Bundan dolayı da Van Gölü'nün bir kısmı buzla kaplandı. Bölgede zaman zaman fotoğraf çekiyorum. Kuşlara ekmek kırıntıları bırakmak da bana büyük mutluluk yaşatıyor" dedi.

Van Gölü kıyıları kısmen dondu


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle