Valla Kanyonu Nerededir? Valla Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kanyon hem bulunduğu şehrin hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Çevresindeki gezilebilecek diğer alanlarla beraber ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunmaktadır. Kanyon uzunluğu ve derinliği ile ülkemizdeki diğer kanyonlardan ayrılmaktadır.

Valla Kanyonu Nedir?

Valla Kanyonu, Devrekani Çayı’nın Küre Dağları’nı aşındırmasıyla meydana gelen bir doğa harikasıdır. Eşsiz manzarası ve doğa sporu imkanlarıyla her geçen yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Valla Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Valla Kanyonu ülkemizde farklı kanyonlarında bulunduğu Kastamonu ilinde bulunmaktadır. Şehrin Pınarbaşı ilçesinin Muratbaşı köyünden geçen kanyon Cide ilçesine kadar devam etmektedir. Kanyon Karadeniz Bölgesinde Batı Karadeniz Bölümünde yer almaktadır.

Valla Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Muratbaşı köyünde bulunan Valla Kanyonu bulunduğu ilçeye 25 km uzaklıktadır. Köydeki Valla mahallesinden kanyona kadar giden bir yol bulunmaktadır. Valla mahallesine ulaşabilmek için şehir merkezinden toplu taşıma ya da araç kiralama imkanlarını deneyebilirsiniz. Valla mahallesinden sonra orman içindeki yoldan ilerleyerek Valla Kanyonu’na ve seyir terasına ulaşmak mümkündür.

Valla Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Valla Kanyonu, Kastamonu’daki Küre Dağları’nın Devrekani Çayı tarafından parçalanmasıyla meydana gelmiştir. Küre Dağları’nı oluşturan kireçtaşlarının akarsuları aşındırmasıyla bu oluşum gerçekleşmiştir. Kanyondaki çay Loç Vadisi’ne akmaktadır.

Valla Kanyonu Özellikleri

Valla Kanyonu’nun en önemli özelliği dünya üzerindeki en derin ikinci kanyon olmasıdır. Böylelikle ülkemizdeki en derin birinci kanyon olarak da yerini almaktadır. Kanyonu derinliği bazı bölümlerde 100 metreye kadar ulaşmaktadır. Kanyondan geçmek zor, uzun ve risklidir. Kanyon içerisinde 40’tan fazla şelale bulunmaktadır. Ayrıca tehlikeli girdaplarda can kayıpları yaşanabilmektedir.

Kanyondan geçmek isteyenlerin gerekli eğitime sahip olup olmadıklarına bakılma ve ona göre geçiş izni verilmektedir. Kanyonun uçurumu ortalama 1000 metre yüksekliğindedir. Kanyonda yabani hayvanların yaşadığı bilinmektedir. Şahin ve akbaba gibi yırtıcı kuşlara da rastlanmaktadır. Kanyonu ziyarete gelenler için seyir terası bulunmaktadır.

Valla Kanyonu’ndaki teras demirden yapılmıştır. Terasa merdiven yardımıyla ulaşılabilmektedir. Valla Kanyonu Seyir Terası’nda engelli kişiler için 1,5 kilometrelik bir yürüyüş yolu da inşa edilmiştir. Böylelikle engelli vatandaşların da ziyareti mümkün hale gelmiştir.

Valla Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Parkı mıdır?

Valla Kanyonu Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Küre Dağlar Milli Parkı’na dahil edilmiştir. Çevresinde bulunan önemli şelale, kanyon ve vadilerle doğal bir bütünlük oluşturmaktadır.

Valla Kanyonu Giriş ücreti (2020)

Valla Kanyonuna tur ve rehberler eşliğinde giriş yapılmaktadır. Kanyona giriş yapılmayacaksa seyir terasından bireysel olarak manzaraya bakmak mümkündür. Yollarının engebeli olmasından dolayı önceki yıllarda bir giriş ücreti talep edilmemekteydi. Ancak kanyona giden yollara düzenleme getirildiği için artık cüzi de olsa giriş ücreti talep edilmektedir. Kanyona girişte 2020 yılı için normal ücret 5 TL iken indirimli ücret 3 TL olarak belirlenmiştir.

Valla Kanyonu Ziyaret Saatleri (2020)

Valla Kanyonunu ziyaret edebilmek için izin alınması gerekmektedir. Ancak seyir terasından kanyonu izleyebilmek için izin alınmasına gerek yoktur. Kanyonun seyir terasından haftanın her günü güneşin battığı saate kadar izleyebilmek mümkündür.

Valla Kanyonu Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Valla Kanyonu’nun tarihi bir efsanesi ya da hikayesi yoktur. Ancak yollarının ve sularının tehlikeli olmasından dolayı bazı zamanlar gerçek kayıp ve ölüm vakaları gerçekleşmektedir. Bunun en bilinen örnekleri 1992 ve 1994 yıllarında gerçekleşen gezgin gruplarındaki kayıplardır. Kaybolan kişilerden bazıları günler sonra bulunabilmiş bazıları ise bulunamamıştır.