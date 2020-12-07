MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriVaka artışı yüzde 100 Antalya'da, sahiller turist ve köpeklere kaldı
GeriSeyahat Vaka artışı yüzde 100 Antalya'da, sahiller turist ve köpeklere kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Vaka artışı yüzde 100 Antalya'da, sahiller turist ve köpeklere kaldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Vaka artışı yüzde 100 Antalya'da, sahiller turist ve köpeklere kaldı

Bir hafta önceye göre vaka oranlarının iki katına çıktığı ve yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 71'inin dolduğu Antalya'da kısıtlamanın ikinci günü sessiz geçiyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de kısıtlamadan muaf turistler ile sokak köpeklerinin olduğu görüldü.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak adına Türkiye genelinde başlatılan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Antalya'da sokaklar, caddeler, parklar ve ana arterler sessizliğe büründü. Son bir haftada vaka oranı yüzde 100 artan, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'leri gören turizm kentinde yalnızca kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu dikkati çekti. Kentin ana arterlerinden biri olan 100. Yıl Bulvarı'nın kısıtlama öncesi günlerdeki yoğunluğunun tam tersi sessizlik hakim oldu.

Vaka artışı yüzde 100 Antalyada, sahiller turist ve köpeklere kaldı



Hava sıcaklığının 19, nem oranının ise yüzde 45'leri gördüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini sürdü. Yanlarındaki sokak köpekleriyle yüzen turistlerin akrobasi hareketleri yaparak eğlendikleri dikkat çekti. Normal zamanlarda yoğun trafiğin yaşandığı sahil bandının paralelindeki yolda sokak köpekleri de sürü halinde koşturdu.

Vaka artışı yüzde 100 Antalyada, sahiller turist ve köpeklere kaldı


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle