Vahdettin Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Vahdettin Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Vahdettin Köşkü barok mimari tarzı ile inşa edilen bir köşktür. Son yıllarda inşa edilen en güzel köşklerden bir tanesidir. Vahdettin köşkü şu an Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı tarafından kullanılan bir köşktür.



Vahdettin Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Vahdettin köşkü aynı zamanda Çengelköy Köşkü olarak da bilinen bir köşktür. 2014 yılından beridir Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı forsu olarak kullanılmaktadır. Osmanlı padişahlarından olan Vahdetttin'in emri ile inşa ettirilmiştir. Fransız mimar tarafından inşa ettirilen bu köşkün inşasında Barok mimari tarzı benimsenmiştir. Vahdettin köşkünün mimarı ise Alexander Valluary'dir. Birçok hükümet tarafından çeşitli amaçlarla kullanmıştır. 1988 yılında ise Turgut Özal tarafından bir dinlenme konutu olarak kullanılmasına karar verilmişti.



Vahdettin Köşkü inşa edilirken Osmanlı İmparatorluğu Kırım harbine girmişti. Abdülmecid'den 37 bin altın ile satın alınan bu tarihi köşk daha sonra şehzadeye tahsil edilmiştir. Sultan Vahdettin saltanatı sona erdikten sonra bu köşkü bir cariyesine bağışladı. Vahdettin Köşkü zaman içerisinde oldukça tahribata uğradı. Özellikle 1950 ve 1960 yılları arasında bir kısmı da eskimeden dolayı yıkılmıştır. 1984 yılında ise Vahdettin Köşkü korunmaya alınmıştır.



Tarihte pek çok kez restorasyona uğrayan bir köşktür. Birçok kez kaderine terk edilen bir köşk oldu. En sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü bu köşkü dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na tahsis etmiştir. Dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'da köşkün tekrardan onarılması için talimat verdi. 2013 yılında Vahdettin Köşkü son kez restorasyona uğrayarak günümüzdeki halini aldı. Vahdettin köşkü Çengelköy Köşkü olarak değiştirilmiştir.



Vahdettin Köşkü Nerede?



Vahdettin Köşkü İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir köşktür. Üsküdar'ın Çengelköy Mahallesi yer almaktadır.



Vahdettin Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Merkezi bir konumda yer aldığından dolayı ulaşım son derecede kolaydır. Vahdettin Köşkü İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. Boğaz'a da oldukça yakın bir konumdadır. Vahdettin Köşkü'ne ulaşmak için Avrupa yakasından gelen ziyaretçiler özel araçları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden Üsküdar tabelaları ile Üsküdar'a gelebilirler. Buradan Çengelköy Mahallesi tabelalarını göreceksiniz. Tabelaları takip ederek Çengelköy'e ulaşın. Daha sonra bu noktadan itibaren yine köşke götürecek olan pek çok tabela yer almaktadır. Dilerseniz navigasyon açabilir dilerseniz de tabelaları takip ederek bu köşke ulaşım sağlayabilirsiniz.



Aynı zamanda köşke toplu taşıma araçlarını da kullanarak gelebilirsiniz. Hem Anadolu yakasından hem de Avrupa yakasından metrobüs hattını kullanarak Altunizade durağında inerek buradan Çengelköy Mahallesi'ne giden otobüsler aracılığı ile aktarma yaparak Vahdettin Köşkü'ne ulaşabilirsiniz.



Vahdettin Köşkü Özellikleri



- Barok mimari anlayışı ile inşa edilmiştir.

- 112 metre karelik bir zemin alana inşa edilmiştir.

- Fransız mimar tarafından yaptırılmıştır.

- Lokasyon olarak boğaza oldukça yakın bir konumdadır.

- Köşkün bahçesinde 10 tane fıstık çamı ve 10 tane de at kestanesi bulunmaktadır. Aynı zamanda 25 tane de yine köşk bahçesini süslendirmek amacı ile ıhlamur ağacı yer almaktadır.



Vahdettin Köşkü Giriş Ücreti



Vahdettin Köşkü'ne giriş ücreti bulunmamaktadır. Köşk Cumhurbaşkanlığı'nın hizmetinde olduğundan dolayı giriş sağlanamamaktadır.