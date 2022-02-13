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Uzunluğu 263 metre
Seyahat
Haber Giriş: 13.02.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Uzunluğu 263 metre

Edirne’deki köprünün temeli 1833 yılında II. Mahmut zamanında atılmış, yapımına 1842’de başlanmış ve 1847’de tamamlanmış. Uzunluğu 263 metre, genişliği de 7 metre olan köprünün 12 sivri kemerinin üzerinde 8 köşeli yıldız, 12 hayvanlı takvim var. En dikkat çeken yanlarından biri de sanatsal açıdan üzerinde pek çok figür barındırması. Köprü, kente giden turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktalardan.

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Fotoğraftaki yapının adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 13 Şubat Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)

Uzunluğu 263 metre

Geçen haftanın kazananı Zahide Gökbulut (Casa Mila)

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