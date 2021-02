Üzümdere Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Üzümdere Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Özellikle fotoğraf aşığı olan kişiler buraya gelmektedir. Çünkü burada her mevsim farklı bir güzellik yakalamak ve fotoğraflamak mümkün olacaktır.



Üzümdere Milli Parkı Nerede?



Orta Toroslar olarak bilinen ve Konya İle Antalya arasında bulunan Üzümdere Milli Parkı görülmeye değerdir. Bakir doğası, her mevsim farklı renkleri bünyesinde bulunduran yapısı ile insanı büyüler. Doğa aşığı olanlar ve fotoğraf çekmeyi sevenler içinse eşsiz bir mekândır. Orta Toroslarda, Giden Gelmez Dağlarının eteğinde yer alan bu Milli Park ve Kanyon ise dört mevsim ziyaret edilebilir.



Üzümdere Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Üzümdere Milli parkı ve Kanyonuna ulaşmak için Antalya’nın Akseki ilçesine ulaşmak gerekir. Kanyon Antalya’ya uzaklık olarak 165 km mesafededir. Konya’dan mesafesi ise 186 km olarak belirlenmiştir. Yol çok kolay bir yol değildir. Seydişehir’den ise 80 km mesafe ile ulaşılır. Manavgat, Konya Karayolu üzerinden ilerlerken İbradı’dan girebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan yoldan 11,5 km ilerlediğinizde Üzümdere Milli parkı başlayacaktır.



Milli Parkta bulunan derenin suyu her mevsim buz gibidir ve tam bir doğa harikasıdır. Özellikle sonbaharda tabiatın güzellikler sunma konusunda ne kadar cömert olduğunu burada görebilirsiniz. Burası aynı zamanda yaban hayatı koruma ve geliştirme alanıdır. Yaban keçisinin korunması ve geliştirilmesi hedef alınır.



Üzümdere Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Ormanlar ve tabiatın harika uyumu burada kendini göstermektedir. Üzümdere Köyü içine geldiğiniz zaman ise her yeri tepeden seyredebileceğiniz bir alan bulabilirsiniz. Ayrıca bu bölgede kızılçam ormanları bulunmaktadır. Bu alan yürüyüş yapmak isteyenler, fotoğraf çekenler, piknikçiler ve kamp yapmak isteyenler için harika bir ortamdır.



Üzümdere havzasında ise alabalık vardır. Dağ alabalığı ve gökkuşağı alabalığı olmak üzere iki tür balık mevcuttur. Milli parkın içinden akan Manavgat nehridir ve ormanın içinde keyifle dolandığı hissi yaratır. Nehrin kıyısında ise bir tesis vardır. Tesisin mesafesi ise yaklaşık 6-7 km uzaklıktadır. Yazın gittiyseniz ve serin bir yer arıyorsanız, tesiste oturabilirsiniz.



Üzümdere Milli Parkı Konaklama



Vadide Alabalık restoranları vardır. Çok kaliteli bir mekân beklentinizin olmaması gerekir. Ayrıca Milli Parkın içerisinde piknikçilere rastlanır. Burada akarsu içinde, girilebilecek küçük su birikintileri oluşmuştur. Yerleşim bölgelerine uzak olması sebebiyle çok fazla kişi gelmemektedir. Daha çok piknikçileri görmeniz mümkündür. Burada konaklama için bir yer yoktur.



Burası kamp yapmayı sevenler için eşsiz güzellikler sunmaktadır. Sabahları gözünüzü kuş sesleri ile açıp, yüzünüzü nehirde yıkamanız mümkündür. Yeşilliklerin arasında kendinizi dinlenmiş ve yenilenmiş hissedersiniz. Burası sessiz, sakin bir ortam arıyorum diyenler için son derece doğru bir tercihtir.



Üzümdere Milli Parkı Kamp ve Giriş Ücreti



Kamp yapmayı sevenler için doğru bir mekândır. Çok kalabalık bir alan değildir ama kamp için gelecek kişiler imkânların kısıtlı olduğunu bilerek gelmelidir. Kamp yapacak olanların tuvalet, duş, market gibi imkânların olmadığını bilmesi gerekir.



Market Mili Parka yaklaşık 15 km uzaklıktadır. Bu nedenle her türlü ihtiyacınızın yanınızda olması gerekmektedir. Burada bir kamp işletmesi yoktur. Tabiatta kendi imkânlarınız ile kamp yapacağınız bir alandır. Yemek için ise dere kenarında bulunan alabalık restoranlarını tercih edebilirsiniz.



Üzümdere Milli Parkı pek çok ağaç türüne ev sahipliği yapar. Dere kenarı yerler çadır kurmak için daha uygun ve düz alanlara sahiptir. Ayrıca bu alanda ateşte yakabilirsiniz. Geceleri ise orman ve su kenarı olduğu için hava oldukça serin olur. Buraya giriş ücreti yoktur.