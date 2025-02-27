‘Uzak Rota’ları yakınlaştıran zirvedeydik

Ebru Erke yaptığı konuşmada seyahat gazeteciliğinin temel amacını şu sözlerle anlattı: “Bizler tarihi, doğal güzellikleri ve kültürü tanıtarak hem bilgi verir hem gezginlerin ilgisini çekecek yazılar yazarız. Abartıya ya da yanlış yönlendirmelere yer vermeden, yazdığımız coğrafyanın kültürüne saygı duyarak ve doğal alanların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını gözeterek...” Seyahat gazeteciliğinin birçok sektöre doğrudan etki ettiğinden de bahseden Erke “Yazdığımız destinasyonlara ilginin artmasıyla yerel ekonomi güçleniyor; oteller, restoranlar, müzeler daha geniş kitlelere ulaşıyor. Kültürel etkinliklerin duyurulması sayesinde farkındalık oluşuyor. Sürdürülebilir turizm ve ekolojik geziler hakkında bilgi vererek duyarlı bir turizm yaklaşımına katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Gülay Barbaros Altan & Ebru Erke

Gülay Barbaros Altan ise konuşmasında seyahat gazeteciliğinin yükümlülüklerini anlattı: “Birkaç yıldır seyahat sektörü bir dönüm noktasında. Toplumlar karbon ayak izimizin giderek daha fazla farkına varıyor. Aşırı turizmin yarattığı kültürel erozyon da artık kitlelerin radarında. Bu tür sorunların farkında olan seyahat gazetecileri olarak iklim, toplum kalkınması, jeopolitik ve sosyokültürel gelişmeler gibi haber değeri taşıyan diğer konuları da gezi yazılarımızın içinde okurlarımıza sunuyoruz. Bir gezi yazarından farklı olarak bizi seyahat gazetecisi kılan en temel becerilerimizden biri de bu.”

‘Sektördeki açığı doldurdu’

Uzakrota, Gökhan Erdoğan’ın gezip gördüğü yerleri yazmak için açtığı bir internet sitesi olarak kuruldu. 2-3 konuşmacılı birkaç küçük etkinlik derken Uzakrota zirve yolundaki ilk büyük adımını 2014’te attı. Erdoğan bu hızlı büyümeyi açıklarken “Bunun sebebi sektördeki açığı dolduran tek etkinlik olmasıydı, bugün dünyayı dolaşan bir zirve markası haline geldik” dedi.

Uzakrota Global’in bu yıl odaklandığı konular arasında yapay zekâ öne çıktı; turizm ve seyahat endüstrisindeki rolü ve sektörün geleceği konuşuldu. Havacılık, seyahat trafikleri, akıllı turizm uygulamaları, farklılaşan seyahat eğilimleri, global ısınmaya bağlı olarak değişen seyahat takvimleri ve sürdürülebilir turizm programları da diğer gündem maddeleriydi.