Uşakizade Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Uşakizade Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Uşakizade Köşkü Türkiye'nin varlık gösteren, geçmişten bugüne kadar gelmiş, kıymetli, nadide eserlerinden birisi olarak yer almaktadır. Türkiye' de Uşakizade Köşkü gibi çok fazla farklı kişilere ait, tarihi olarak önemli olayları bünyesinde barındırmış köşklere sahiptir.



Uşakizade Köşkü Nerede ve Nasıl Gidilir?



Türkiye'de birçok farklı isimler de köşkler bulunmaktadır. Bu köşk sayıları özellikle de İstanbul'da çok fazla sayıda görülmektedir. Bu köşklerin çoğu dönem olarak Osmanlı devleti dönemine ait olmaktadır. O dönemin önemli kişilerinin yaşamak için yaptırdığı büyük bir mimariye sahip olan yerlerdir.



Genel olarak bu köşkleri yaptıranlar, buralarda yaşayanlar büyük devlet adamları olmaktadır. Bu köşklerin mimari yapısı da çok mühim bir önem arz eder. Genel olarak bu köşkleri yaptıran devlet adamları Osmanlı mimarisinin her çeşidinden kullanmıştır. Ünlü mimarlar ile çalışmışlardır. Uşakizade Köşkü yer olarak İzmir ilimizde bulunmaktadır. Ulaşım yönünden İzmir büyükşehir olduğu için ulaşımı kolay olmaktadır.



Uşakizade Köşkü Tarihi



Uşakizade Köşkü konum olarak İzmir' yer almaktadır. Uşakizade Köşkünü yaptıran kişi Uşakizade Sadık Bey olmaktadır. Köşk ismini de kendini yaptıran kişiden almıştır. Uşakizade Köşkü yapılma tarihi olarak 1860 yılına denk gelmektedir. Osmanlı Devleti'nin kırılma, buhran, yıkılma dönemlerinde meydana getirilen bir köşktür. Sadık Bey'in torunu Latife Hanım olmaktadır. Latife Hanım Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi olan hanımefendidir.



Mustafa Kemal'in Latife Hanım ile tanışması bu köşk içerisinde olmuştur. Tarihi açıdan bir farklılığı da buradan kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal İzmir işgalinden sonra Yunanlılardan temizlenmesinin ardından İzmir'e geldi. İzmir de kalabileceği ve aynı zamanda güven hissedebileceği bir yer aradı. Ve sonunda bu köşke geldi. Bu köşk de Mustafa Kemal'i Latife Hanım karşıladı. Tanışmaları da bu şekilde olmuştur.



Uşakizade Köşkü Özellikleri



Uşakizade Köşkü İzmir'de yaptırılmış ve hala İzmir içerisinde varlığını sürdüren bir köşktür. Diğer birçok köşk gibi Osmanlı mimarisinin her yönü bu köşk yapımında kullanılmıştır. Köşk de bunun yanı sıra İzmir'de yapıldığı için İzmir şehrinin mimarisinin her yönü kullanılmıştır. Ege mimarisinin en güzel örneklerinden birisini teşkil etmektedir.



Bodrum katını da eklediğimizde tam olarak 3 katlı büyük bir köşk olmaktadır. Yapılış tarihi 1860 yılına denk gelmektedir. Tam olarak Osmanlı Devleti'nin zor olduğu bir dönemde yapılmış bir köşk olmaktadır. Köşkün zemin katı bulunur. Bu katında tam olarak 4 tane odası bulunmaktadır. Bunun üstlerinde ise toplam 6 tane odası yer almaktadır. Köşkün birinci katına iki değişik farklı yandan başlayan merdivenlerden çıkılarak ulaşılır. Bu da Ege mimarisinin farklı yönünü ortaya sermektedir.



Uşakizade Köşkü Giriş Ücreti Hakkında Bilgi



Türkiye'de bulunan tarihi eserler büyük bir koruma altında bulunur. Gerek restorasyon çalışmaları bu köşklerin korunması, daha iyi hale getirilmesi için önemlidir. Bunun yanı sıra bu eserlere devlet tarafından koruma görevlileri atanmaktadır. Bu köşke giriş ücreti olarak herhangi bir ücret belirlenmemiştir. Köşke belirli kurallara uyularak girilebilme avantajı bulunur. Ancak köşkün içerisinde herhangi bir mala zarar verme, dokunma ve benzeri girişimler yasaktır.