Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ta kanyonuyla ünlü Ulubey ilçesine bağlı Dereboyu Çayı sahillerdeki kalabalıktan ve sıcak havadan kurtulmak isteyenlere, yeşilinin canlılığı, bulutlara yakınlığı, serinliği ve eşsiz doğası ile doğaseverleri bekliyor. Korona virüs salgını nedeniyle kalabalık ve kapalı ortamda bulunmak istemeyen vatandaşlar Dereboyu Çayına gelerek doğanın huzuruna kavuşuyor. Yetişkin vatandaşların çay içerisinde bulunan banklarda oturarak sohbet edip serinlerken, ailelerin çocukları ise başta çay içerisinde bulunan salıncak olmak üzere, oyun parkında ve çevrede bulunan hayvanlarla vakit geçiriyor.







Pandemi sürecinden kaynaklı temizliğe daha da dikkatli olduklarını belirten işletme sahibi Mehmet Şentürk, günde iki saat aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirtti. Şentürk, “ Burayı ben 6 sene önce açtım, sezonluk açıyorum burayı. Mayıs ayında açıp ekim, kasım gibi kapatıyorum. Bu sene pandemiden biraz geç açtık. Haziran ayında burayı açtık. Böylelikle o tarihten itibaren faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 1 Haziran 'da açma izni yürürlüğe girdi, tabi şartları biraz daha ağırdı. Hijyen konusunda olsun, temizlik konusunda olsun, masaların mesafe konusunda olsun bunların hepsini ayarladıktan sonra 4 Haziran'da yetiştirdik ve faaliyetimize başladık. Buranın temizliğine doğal olduğu için daha çok dikkat etmemiz lazım. Günlük temizliğini 2' şer saat aralıklarla yapıyoruz, lavabomuz olsun, mutfağımız olsun, masalarımız olsun. Gelen müşterilerimizi de uyarıyoruz maskelerini takması için, ellerini kolonyalı su, dezenfektan ilaçları ile temizlemelerine önem gösteriyoruz” dedi. Şentürk, ayrıca genellikle çocuklu ailelerin ziyaret ettiği, doğayla iç içe Dereboyu Çayında zaman kısıtlaması olmadığını belirtti.









“Saklı bir cennet”



Uşak şehir merkezinden ziyarete gelen vatandaşalrdan Şaban Öztürk, böylesine güzel bir yer beklemediğini ve Uşak’ta böyle bir yer olduğu düşünmediğini belirtti. Şaban Öztürk, “Herkesin bildiği üzere, dünyaca ünlü Ulubey Kanyonları'na gelmiştik arkadaşlarla. Sonrasında burayı öğrendim. Kısa süre sonra geldik, geldiğimde çok şaşırdım. Bu kadar güzel bir yer beklemiyordum açıkçası ki Uşak' ta böyle bir yer olduğunu hiç bilmiyordum. Çok güzel bir tesis, cennetten bir köşe gibi. Yanında nehir akıyor, üzerinde sedirler var çok güzel bir yer, çok beğendim, Uşak için çok iyi bir yer” dedi. Pandemi sürecinden kaynaklı kalabalık ve kapalı ortamlarda sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şaban Öztürk, “Malumunuz Dünya'da şuan bir pandemi süreci yaşanıyor, bu pandemi sürecinde sosyal mesafe gibi olaylarda çok sıkıntı yaşıyoruz. Burası bu anlamda saklı bir cennet gibi. Sakin, sessiz, huzurlu yeşilliğin içinde, doğayla bütün, çok kaliteli bir ortam” dedi.