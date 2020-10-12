Urla Plajları 2020 - Urla'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Kilometrelerce uzun sahilleri ile beraber yaz aylarını en iyi şekilde geçirme imkanı veren Urla plajları, ücretli veya ücretsiz şekilde pek çok olanak sunuyor. Üstelik muhteşem doğal güzelliklerinin gözler önüne serildiği plajlar, harika etkinlik ve olanaklar ile de eğlenceli bir zaman geçirme fırsatı vermektedir. Bu konuda Urla’nın farklı bölgelerine yayılmış olan plajları kişisel isteklerinize bağlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

Demircili Plajı

Urla’nın güneyinde yer alan demircili plajı, demircilik koyunda bulunmaktadır. Kuşçular Köyü geçtikten sonra 10 dakika içerisinde plaja ulaşmak mümkün. Özellikle sakin ve sessiz bir yer arayanlar için harika olanaklar sunuyor. Ayrıca kamp yapma yeri olması ile beraber, kafeterya ve restoranlar üzerinden de yiyecek içecek imkanı sağlıyor. Plaja giriş ücretsiz olmasının yanı sıra, şemsiye ve şezlong tüm olanakları için 15 ve 20 TL ücret ödenmesi gerekir. Bu ücret içerisinde soyunma kabini, WC ile duş yer almaktadır.

Kum Denizi Plajı

Günübirlikçiler için muhteşem bir alan sunan kum Denizi Plajı, 1 kilometrelik uzunluğa sahiptir. İncecik onları ve aynı zamanda sığ denizi ile aileler için özel bir olanak sunuyor. Çocuk parkı, yürüyüş alanı, kamp yapmak olanağı ve birçok etkinlik ile öne çıkmaktadır. Plaj halka açık ve ücretsiz olması ile beraber, şemsiye ve şezlong için 20 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Yassıca Adası Plajı

Urla açıklarında bir ada olarak öne çıkan Yassıca Adası, özellikle ekonomik açıdan özel bir olanak sunmaktadır. Karşıyaka'ya da Konak iskelesinden kalkan vapur ile kolayca giriş imkanı veren Ada, harika bir plaj olanı tanıyor. Ayrıca cafe ve restoranlar yer aldığı tesisler, cüzi bir ücret doğrultusunda giriş olanağı vermektedir. Böylece şemsiye ve şezlong ile beraber soyunma kabini, duş ve WC olanaklarından faydalanmak mümkün.

Melengeç Beach

Bir aile işletmesi olarak öne çıkan melengeç Beach İzmir merkeze 60 kilometre uzaklıktadır. Araç başı ücret ile giriş imkanı sağlayan plaj, aynı zamanda hem kumsal hem de çimenlik olarak iki farklı alternatif sunmaktadır. 20 TL ücret ile beraber şezlong ve şemsiyenin yanı sıra, soyunma kabini ve WC ile duş imkanı bulunmaktadır. Ayrıca gün içerisinde yiyecek ve ihtiyaç ihtiyacını karşılamak amacı restoran ve kafelerin de yer aldığını dile getirmek mümkün. Böylece dışarıdan herhangi bir gıda ürünü getirmeye ve taşımaya gerek bulunmuyor.

Gelinkaya Beach Cafe Plajı

Urla'da denize girilebilecek en güzel yerlerden biri olarak Gelinkaya Beach Cafe öne çıkıyor. Beş ya da altı farklı kafenin ön tarafında yer alan plaj uzun kumsalı ile beraber, harika bir gün geçirme fırsatı vermektedir. Ancak kumsal bölümünün çok dar olduğunu ve denize girmenin zorluk yaratabileceğini dile getirmek mümkün. Plaj ücretsiz olmak ile beraber Cafe ve restoranlar üzerinden yiyecek içecek ihtiyacı karşılanabilir.

Altınköy Plajı

Urla'nın güneyinde yer alan Altınköy Plajı Denizi'nin soğukluğu ile ünlüdür. İzmir merkezine 65 kilometre kadar uzaklıkta yer alan plaja, Demircili tabelasını takip etmek suretiyle ulaşmak mümkün. Ücretsiz olan plaj şezlong ve şemsiye için 15 ve 20 TL gibi bir ücret talep etmektedir. Ayrıca sakin ve huzurlu bir ortam içerisinde geniş kumsalı ile en özel plajlar arasında yer aldığını söylemek mümkün.