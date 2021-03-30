Unkapanı Köprüsü Nerede? Atatürk Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Unkapanı köprüsü üzerinden hem araç trafiği hem de yaya trafiği geçmektedir. Dolayısıyla çok yönlü olarak kullanılan bir köprüdür. Daha önce bu köprünün yerinde başka bir köprü yer almaktaydı.

Unkapanı Köprüsü Hakkında Bilgi

Unkapanı köprüsü aynı zamanda Atatürk köprüsü olarak bilinmektedir. Unkapanı köprüsü adı eski bir addır. Günümüzde daha çok Atatürk köprüsü olarak adlandırılmaktadır. Tarihi yarımadada yer alan köprülerden birisidir. Unkapanı köprüsü Unkapanı ve Azapkapı semtlerini birbirine bağlayan tarihi bir köprüdür. Yapımı ise Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Unkapanı köprüsünden geçiş tamamen ücretsizdir. Yayalardan ya da araçlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Unkapanı köprüsü bazı semtte yaşayan kişilerde Yahudi köprüsü olarak adlandırılmaktadır.

Yahudi köprüsü ismi en az kullanılan isim olup genellikle Unkapanı köprüsü adı ile bilinmektedir. Haliç ve Fatih arasına yapılacak olan bir tüp geçit ile birlikte yetkililerden yapılan açıklamaya göre tüp geçidin inşası tamamlanınca bu köprünün kaldırılacağı bildirilmişti. Köprünün üzerinde balıkçılık faaliyetleri oldukça yaygındır.

Unkapanı Köprüsü Nerede?

Unkapanı köprüsü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir köprüdür. Beyoğlu'nun Unkapanı semtinde bulunan bu köprünün bir diğer ayağı da Azapkapı semtine bağlıdır.

Unkapanı Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Hem yaya hem de özel araç ile bu köprüye ulaşım sağlayabilirsiniz. Unkapanı köprüsüne gitmek için hem de toplu ulaşım araçlarını tercih edebilirsiniz. Anadolu yakasından gelecek olan ziyaretçiler öncelikle Metrobüs ve Marmaray hatlarını kullanarak Eminönü semtine gelebilirler. Ardından buradan da Unkapanına giden özel halk otobüslerine binerek direkt olarak Unkapanı semtine ulaşım sağlanabilir. Unkapanı semtine ulaştıktan sonra yürüme mesafesi ya da taksi vasıtası ile birlikte köprüye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Avrupa yakasından gelmek isteyen kişiler de yine aynı şekilde Metrobüs hattını kullanabilirler. Metrobüs hattını kullanarak Mecidiyeköy durağında inin. Buradan direkt olarak Beyoğlu ilçesine veya Unkapanı semtine giden otobüsler yer almakta olup bu otobüsleri tercih ederek doğrudan ulaşım sağlayabilirsiniz.

Unkapanı Köprüsü Tarihi

Unkapanı köprüsünün tarihi Osmanlı imparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Osmanlı imparatorluğunun eşlerinden olan İkinci Mahmut'un eşi Bezmialem Valide Sultan tarafından bu bölgeye ahşap malzemeler yardımı ile bir köprü inşa ettirilmişti. 1836 yılında bu bölgeye inşa ettirilen köprü aynı yıl tamamlandı. Köprü tarihte yapıldıktan sonra geçiş için herhangi bir ücret ödenmedi. Bundan dolayı da yapılan bu köprü için Hayratiye köprüsü denildi. Hayratiye köprüsü daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı yıkıldı.

Fevzi Ahmet Paşa tarafından da yıkılan bu köprüye tekrardan yapım yetkisi verildi. Ahşap dubalar üzerine yapılan köprünün yapımı Haliç tersanesinde yapıldı. Haliç tersanesinde yapımı tamamlandıktan sonra köprüye Unkapanı köprüsü denildi.

Unkapanı Köprüsü Hikayesi

Unkapanı köprüsü ilk olarak ahşap bir şekilde inşa ettirildiğinden dolayı bu bölgenin ihtiyacı olarak köprünün yapımı amaçlandı. İkinci Mahmut'un eşi tarafından ahşap malzemeler ile buraya bir köprü yapıldı ve ismine de geçiş ücreti ödenmediğinden dolayı Hayratiye köprüsü denilmiştir.

Unkapanı Köprüsü Özellikleri

- Köprü 25 metre genişliğe sahiptir.

- Köprünün uzunluğu 477 metredir.

- Unkapanı köprüsü Unkapanı ve Azapkapı semtlerini birbirine bağlar.