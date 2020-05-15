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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan güzellik: Baalbek Antik Kenti
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan güzellik: Baalbek Antik Kenti

MÖ 1100’lerde Fenikeliler tarafından, Lübnan’ın doğusunda Bekaa Vadisi’nde inşa edilen Baalbek Antik Kenti 3 bin yıldır tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. En görkemli dönemini Roma hakimiyetinde geçiren Baalbek kenti, Lübnan’nın başkenti Beyrut’un doğusunda ve başkente yaklaşık 80 km uzaklıkta

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Suriye sınırına yakın bir yerde bulunan Baalbek Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Kentte ilk dikkat çeken, irili ufaklı onlarca tapınağın varlığı. Bunlar arasında en çok bilinen Bacchus, Jüpiter ve Venüs adlı tapınakları. Heliopolis yani Güneş Şehri olarak da bilinen Baalbek, binlerce yıllık tarihi boyunca Fenike ve Roma başta olmak üzere bir çok kültüre ev sahipliği yapmış.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan güzellik: Baalbek Antik Kenti


Baalbek'in günyüzüne çıkarılması, 1900’lü yılların başında Osmanlı Dönemi’nde, Almanlar tarafından yapılan arkeolojik kazılar sonucu olmuş. Baalbek isminde yer alan “Baal” kelimesi, en güçlü tanrının adından gelmekte. “Bek” ise şehir anlamında..Şehirde yer alan en önemli 3 ayrı tapınaktan sadece Bacchus günümüze kadar, büyük bölümünü koruyarak gelmiş.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan güzellik: Baalbek Antik Kenti



84 sütundan oluşan ve 22 metre yüksekliğindeki Jüpiter Tapınağı’nın ise, sadece 6 sütunu yılların tahribatına dayanabilmiş. Şehrin girişinde yer alan Venüs Tapınağı’nın ise çok az bir bölümü o kadar şanslı olabilmiş. Tapınağın yapımında kullanılan taşlar ise, yüzlerce ton ağırlıktadır ve Mısır’dan getirildiği biliniyor..Ticaret yolları açısından önemli bir nokta olan Baalbek Kenti aynı zamanda önemli bir dini merkez olarak da kabul edilmekte.

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