Ümran Baradan Oyun Ve Oyuncak Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Çocuk psikolojisini olumlu anlamda geliştiren oyuncaklar, çocukların aynı zamanda da sosyal kimliklerini geliştirmek için kullanılabilecek en iyi araçlardan biridir. Bu müze çocuklara, oyun oynama ve oyuncak yaratma imkanı yaratmaktadır.

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi Nerede?

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, İzmir ilinde bulunmaktadır Konak Belediyesi tarafından işletilen bu yer dünyada bulunan oyuncakları koleksiyon haline getirerek sergilemektedir. 1850 yıllarından itibaren bulunan birçok oyuncağı barındıran bu yer, ilk saçlı bebeğe kadar içerisinde birçok farklı eser barındırmaktadır. Masal kahramanlarının, tahta oyuncakların ve daha nice çeşitli farklı oyuncaklar barındıran bu müze içerisinde oyun oynama aktiviteleri de bulunmaktadır.

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi Tarihçesi

İnsanlığın başlangıç tarihi kadar eski olan oyuncaklar, özellikle insanların hayatlarının başlarında sıklıkla ihtiyaç duyduğu araçlar arasındadır. Yetişkinlerin ve çocukların oldukça büyük ilgisini çeken oyuncaklar, kişilere dünyanın daha küçük bir halini sergilemektedir. Eski Mısır, Yunan ve çeşitli tarihi kazılarda oyuncaklar halen bulunmaktadır. Özellikle bu oyuncaklar tarih içerisinde kişilerin hangi oyunları oynadığını kişilere göstermektedir.

M.Ö. 2600 yılından kalma insan ve hayvan şekillerinde üretilen oyuncaklar kişilerin en eski çağlarda bile oyun oynadığını günümüzde ki insanlara göstermektedir. M.Ö. 2500 yıllarında ise tekerlekli hayvan figürleri oldukça büyük bir dikkat çekmiştir. En eski oyuncaklar ise tahta oyuncuklardır. Günümüzde yoyo şeklinde barındırılan oyuncaklar ise ilk önce Çin’de yapılmıştır.

M.Ö. 2. yüzyılda ise topaç ve misket benzeri oyuncaklar kullanılmaktadır. Araştırmacılar Firavun mezarlarında da oyuncak bebek kalıntıları bulunmuştur, her dönem oyuncakların ön plana çıktığı görülmektedir. Ümran Baradan ise oyuncak müzesi çalışmalarına bu eserlerden esinlenerek 2009 yılında çalışmalara başlamıştır. Seramik sanatçısı olan Ümran Baradan çocukların oyuncaklarla tanışması için özel olarak bu alanda faaliyet vermektedir.

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi Eserleri

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, seramik sanatçısı olan Ümran Baradan tarafından kurulmuştur. Çocuk müzesi olarak açılan bu bina daha sonrasında ise Konak Belediyesi tarafından geliştirilerek oyun ve oyuncak müzesi olarak değiştirilmiştir. Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi olan bu yer restore edilerek, çocukların zevkle vakit geçirebileceği alanlardan biri haline gelmiştir. İki katlı olan bu bina içerisinde özel oyuncaklar bulunmaktadır. İzmir’in Konak semtinde bulunan bu yer, özel bir bina tasarımına sahiptir.

Binanın bahçesi içerisinde oyun oynayan çocukları gösteren heykeller ve duvar tasarımları bulunmaktadır. Bu sergi içerisinde antika oyuncaklar yer almaktadır ve dünya üzerinde bulunan oyuncaklarda bu alanda gösterilmektedir. Sergi içerisinde aynı zamanda da müzayeden ve antikacılardan toplanan oyuncaklar yer almaktadır. Müze içerisinde ortalama 1000’den fazla oyuncak yer almaktadır.

Oyuncakların tarihi 1800’li yıllara kadar uzanmaktadır. Müze içerisinde dinleme alanı, cafeler ve hediyelik eşya satılan alanlar yer almaktadır. Müzenin giriş alanında peluş oyuncaklar bulunmaktadır aynı zamanda da çeşitli bebekler bu alanda yer almaktadır. İlk katın iç kısmına doğru ise Ümran Baradan özel koleksiyonu yer almaktadır. Müzenin ikinci katında ise araba, kale ve bebek gibi oyuncaklar yer almaktadır. Müzenin içerisinde eski Türk gölge oyunlarına sahip olan Karagöz ve Hacivat oyunu yapılmaktadır.

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi pazartesi ve pazar günleri kapalıdır. Salı ve cumartesi günleri içerisinde ise sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında müze açıktır. 3 yaştan sonra bütün çocukların girebileceği bu alana giriş tamamen ücretsizdir.