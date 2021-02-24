Ulus Parkı Nerede? Ulus Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Parkta hem sporunuzu yapabilir hem de manzaraya karşı kahvaltı keyfi yaşayabilirsiniz. Konum olarak harika bir yerde bulunmaktadır.



Ulus Parkı Nerede?



Ulus Parkı, İstanbul’un Avrupa Yakası'nda bulunmaktadır. Beşiktaş ilçesine bağlı olan Ulus semtinde yer almaktadır. Burası manzarası ile gelenleri kendine hayran bırakan bir parktır. Adresi ise Kuruçeşme Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi olarak geçmektedir. Parka kendi aracınız ile gelebilirsiniz. Bunun dışında buraya ulaşım için şehir içi otobüsleri kullanabilirsiniz.



Buraya toplu taşıma ile gelecek olanlar için Mecidiyeköy, Beşiktaş, Ortaköy ve Taksim yönünden geçen otobüslere binmeniz mümkündür. DT1 ve DT2 numaralı şehir içi otobüsler ile buraya ulaşabilirsiniz. Kabataş yönünden gelecek olanlar ise 58UL numaralı otobüse binmek durumundadırlar. Buraya ulaşmak için Çamlıtepe durağında otobüsten inerek Ulus Parkı'na gelinebilir.



Park, İstanbul’un en güzel ve en elit semtlerinden birinde bulunmaktadır. Park Ortaköy ile Etiler arasında yer alan Ahmet Adana Saygun Caddesi kenarında yer alır. Konum olarak merkezi ve bilinen bir lokasyondadır.

Ulus Parkı Tarihi



Ulus Parkı konum olarak çok güzel bir yerde bulunmaktadır. Parka gelindiği zaman buradan hem İstanbul’un tarihi mekânlarını seyredebilirsiniz hem de Boğaz manzarasını görebilirsiniz. İstanbul’un keyfini çıkarabileceğiniz özel parklardan biridir. Tarihi yarımadayı ayaklarınızın altına seren bir yerdir.



Ulus Parkı Özellikleri



Park her zaman tertemizdir ve tepeden boğazı görmektedir. Fotoğraf tutkunları burada harika kareler yakalayabilir. Parkın her yanı yemyeşildir. Şehir hayatından bunalanlar için harika bir kaçış noktasıdır. Park hafta sonları daha kalabalık olmaktadır. Hafta içi park daha sakin olmaktadır. Burada kahvaltı edebileceğiniz bir kafede bulunmaktadır. Fiyatları normalin biraz üzerinde olabilir. Ama bu boğaza karşı kahvaltı etmenin bedeli olarak düşünülmelidir.



Ulus Parkı Hakkında Bilgi



Şehrin içinde ama şehrin kargaşasından uzak olmak isteyenler için doğru bir seçim olacaktır. Ailece hafta sonunu geçirebilirsiniz. Ulus Parkı'nda yer alan restoranda ise kahvaltı edebilirsiniz. Parkın alanı 21. 000 M2’dir. Parkın içinde ise yürüyüş alanı, çocuk oyun parkı ve spor aletlerinin bulunduğu alan vardır. Ayrıca parkın içinde iki ayrı kafe bulunmaktadır.



Parkın içinde yer alan Ulus Kafe’de kahvaltı ve yemek yiyebilirsiniz. Buranın menüsü oldukça zengindir. Kafe yenilenmiş ve yeni mimarisi ile oldukça şık bir görünüme kavuşmuştur. Burası Avrupa ve Asya Kıtasının ortasında yer alan boğaz manzarası ile gelenleri karşılar. Bu kafede doğum günü kutlaması veya iş yemekleri gibi etkinliklere de yer verilmektedir. Bu nedenle kafe sık sık etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Yemek dışında kafede çay, kahve içme şansınızda bulunmaktadır.



Ulus Parkı'nda hem Topkapı Sarayı'nı hem de Üsküdar semtini görmeniz mümkündür. Ulus Parkı İstanbul’un en gözde mekânlarından bir tanesidir. Ulus Parkı halka açık bir yerdir ve herhangi bir giriş ücreti ödenmemektedir. Fakat kahvaltı alacağınız mekânların otopark ücretleri olabilmektedir. Burada kahvaltı fiyatı 55 TL’dir. Fakat hafta sonları yer bulma konusunda sorun yaşayabilirsiniz.



Şehrin karmaşasından kaçanlar, Boğaz manzarasına karşı yürüyüş yapmak ve kahvaltı etmek isteyeceklerdir. Parkın içinde aşağıya doğru inen upuzun merdivenler bulunmaktadır. Merdivenleri inerken eşsiz manzarayı da görmüş olursunuz.