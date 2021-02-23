Uluğ Bey Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Uluğ Bey Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Uluğ Bey Medresesi Türk devletlerinde bulunan bir medresedir. Yurt dışında bulunan en güzel medreselerden bir tanesi olan Uluğ bey medresesi sürekli olarak araştırılmaktadır.



Uluğ Bey Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Uluğ Bey Medresesi 1420 yılında açılmış olan bir medresedir. Azeri sitili ile inşa edilmiş olan Uluğ Bey Medresesi Uluğ Bey tarafından yaptırılmış bir medresedir. o zamanlar Timur İmparatorluğu'na ait olan Uluğ Bey Medresesi Özbekistan'ın en güzel medreseleri arasında yer almaktadır. Timur İmparatorluğu'nun sultanı tarafından yaptırılmış olan bu medrese görülmeye değer olan medreseler arasında yer almaktadır.



Uluğ Bey Medresesi için 1417 yılında yapımına başlanmış ve 1420 yılında tamamlanmıştır. Yapımı tam 3 yıl sürmüş bir medresedir. Tarihte bu medrese yaptırıldıktan sonra yanına bir tane de Rasathane yapılmıştır. Bu rasathane ile birlikte bu medrese de hizmet vermekteydi. Timur İmparatorluğu'nun sultanı olan Uluğ Bey o zamanlar ülkeye 70 tane alim getirmiştir. Bu alimlerin içerisinde matematik bilimini bilen ve gökbilimci birçok bilim adamı vardır. Bu 70 alimin ders vermesi amacı ile Uluğ Bey Medresesi yapımına karar verilmiştir. Burada birçok matematik denklemi de bulunmuştur. Bundan dolayı tarihte bu medrese en çok rağbet gören medreselerden olmuştur. Günümüzde kullanılan trigonometrik formüllerin çoğu bu medresede keşfedilmiş ve eğitimi yine burada verilmiştir.



Tarihte Semerkand şehrine inşa edilen bu medrese önemli bir konuma sahipti. Bilimin merkezi olarak bilinmekteydi. Uluğ Bey vefat ettikten sonra burada yapılan faaliyetlerde sona ermiştir. Semerkand'a Uluğ Bey'in davet ettiği alimlerde Uluğ bey vefat ettikten sonra bu medreseyi terk etmişlerdir.



Uluğ Bey Medresesi Nerede?



Uluğ Bey Medresesi Özbekistan'ın Registan şehrinde bulunmaktadır. Registan şehrinin merkezinde yer almaktadır.



Uluğ Bey Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Uluğ Bey Medresesi'ne gitmek son derecede kolaydır. Öncelikle ülkemizden uçak yolu ile birlikte Özbekistan'a gidilir. Özbekistan'a indikten sonra burada dilerseniz araç kiralayabilirsiniz. Araç kiraladıktan sonra Registan şehrine doğru yol alabilirsiniz. Registan şehrine giden tabelaları takip ettikten sonra Uluğ Bey Medresesi'ni gösteren pek çok tabelalar yer almaktadır. Uluğ Bey Medresesi'ne buradan da kiraladığınız araç ile hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.



Aynı zamanda araç kiralamadan da yine Uluğ Bey Medresesi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Uçak seyahatinden sonra otobüsleri kullanarak turist bir şekilde Registan şehrine ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu noktadan itibaren Registan şehir merkezine geldikten sonra taksi yolculuğu yaparak da kısa süre içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz.



Uluğ Bey Medresesi Özellikleri



- Azeri stili ile inşa edilmiş bir medresedir.

- Semerkant şehrinin en tepesine inşa edilmiş bir medresedir.

- Yapımında çini süslemeler de kullanılmıştır.

- Medresenin büyük bir sivri kubbesi yer almaktadır.

- Medrese de giriş bir tane eyvan yer almaktadır.

- Yapımında firuze sırlı tuğlalar kullanılmıştır.



Uluğ Bey Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Uluğ Bey Medresesi Uluğ Bey'e ait olan bir yapıdır. Bu yapı zamanında Timur İmparatorluğu'na aitti.