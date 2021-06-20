Uludağ’ın zirvesinde dev maratona geri sayım

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği koşuda 5 farklı yaş kategorisinde 1000’e yakın sporcu koşacak. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa’nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de güzel bir yarış tecrübe edecekler.

Doğa sporları turizmine önemli katkı sağlayacak ultramaraton halka açık olacak. Uludağ’ın eşsiz güzelliği eşliğinde maratona katılmak için uludagultra.com adresinden çevrimiçi katılım formunu doldurun.