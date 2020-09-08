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Uludağ’ın kalbine beton hançer saplıyorlar
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Uludağ’ın kalbine beton hançer saplıyorlar

Bursa’da, sözde doğa severler, bağ evi adı altında Uludağ’ı betona boğuyor.

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Tabiat harikası ormanlara yasak olmasına rağmen beton yapılar yapmakla yetinmeyenler, şimdi de kale duvarını andıran taş duvarlar örmeye başladı. Belediyenin yıkımı sonrası deprem bölgesini andıran Uludağ’a temiz hava almaya gelenler, moloz yığınları arasında dolaşmak zorunda kalıyor.

Uludağ’ın kalbine beton hançer saplıyorlar



Uludağ’ın en gözde yerlerinde biri olan ve binlerce vatandaşın temiz hava almak için geldiği Dolu Baba mevkiini bağ evi tutkunları betona boğdu. Yasağa rağmen doğal güzellikleri talan eden sözde doğa severler, Uludağ’ın bağrına 2 katlı villalar inşa etmekten hiç çekinmiyor. Beton yapıların üstünü ahşap kaplayarak kamufle edenler, köylülerden aldıkları tarlalar sayesinde ormanı talan ediyor. Asırlık çam ağaçlarını keserek aldıkları arsaları genişletenler, bir de taş duvar örmeyi ihmal etmiyorlar.

Uludağ’ın kalbine beton hançer saplıyorlar



Deprem bölgesini andırıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından bölgedeki betonlaşmaya göz yumulmamasına rağmen betondan vazgeçmeyen sözde doğa severler, ormanı katletmeye devam ediyor. Yapılan 2 katlı beton yapı ve yüzlerce metre uzunluğundaki taş duvarın yıkımından sonra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Dolu Baba mevkii deprem bölgesini andırmaya başladı. Moloz yığınlarının arasında kalan ağaçlar ise görenlerin içini sızlatıyor.

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