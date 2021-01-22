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Uludağ'ı hiç böyle görmediniz
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Uludağ'ı hiç böyle görmediniz

Uludağ’ın güney yamaçlarındaki Keles’e bağlı Gököz Göleti beyazlara büründü. Gököz Göleti drone ile havadan görüntülendi.

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Uludağ’ın arka yüzü Keles Gököz Göleti kış aylarında da güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın güney yamacındaki Gököz Göleti’nin beyaz gelinliğini giymiş hali havadan görüntülendi.

Uludağı hiç böyle görmediniz

Göletin yanındaki bungalov tipi evlerle birlikte muhteşem bir manzaranın oluştuğu gölet, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ağaçların yansımalarının vurduğu gölet, doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu. Kısıtlama kurallarına uygun bir şekilde tatil yapan vatandaşlar, kar ve doğanın tadını doyasıya çıkardı. Şubat ayının sonuna kadar rezervasyonlar da doldu.

Uludağı hiç böyle görmediniz


Gököz Göleti çevresindeki bungalov evlerini işleten Arif Doğru, “Gököz Göleti ve çevresi Türkiye’nin alternatif turizm destinasyonlarından birisi oldu. Burası yazın bir başka, kışın bir başka güzel.

Uludağı hiç böyle görmediniz



Kışın, Uludağ’ın muhteşem bir göl üzerine yansıtması vardır. Kış aylarında doğa yürüyüşleri dışında kızak ve kar oyunları oynanabiliyor. Konaklamanın yanı sıra ATV, at biniciliği, avcılık gibi aktiviteler var” dedi. Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Gököz Göletinden çekilen Uludağ manzaralı fotoğraflar kartpostalları aratmadı.

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