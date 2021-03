Uludağ Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Uludağ Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bursa'ya 20 km uzaklıkta yer alan, beyaz Cennet lakabı ile bilinen Uludağ, heybetli dağın eteklerinde kayak yapmak, karların içinde sıcak şarap ve sucuk ekmek yemek, muhteşem beyaz manzarası eşliğinde serpme kahvaltı yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Uludağ Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Uludağ Milli Parkı'na kendi özel aracınızla ya da dolmuşlarla gidebilirsiniz. Özel aracınızla Uludağ Milli Parkı'na gitmek istediğiniz zaman Tarihi çınarın bulunduğu İnkaya köyü yolunu kullanarak Uludağ'a ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Uludağ'a dolmuşlarla gitmek isteyenler için Bursa il merkezinden dolmuşlar kalkıyor. Uludağ Milli Parkı'na giden çok sayıda dolmuştan birine binerek Uludağ Milli Parkı'na kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Uludağ Milli Parkı Konaklama

Uludağ, 1. bölge ve 2. bölge olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Uludağ'da her iki bölgede de çeşitli konaklama alanları bulunuyor. Özellikle de Aralık ayında hareketlenmeye başlayan kayak sezonunda otel fiyatlarında ciddi artışlar görülebiliyor. 2. bölge Uludağ kayak merkezinde yer alan pistler, daha zorlu ve iddialı olduğu için profesyonel kayak yapanlar ve daha önce kayak deneyimi olanlar tarafından çok tercih edildiği için bu kişilere yönelik konaklama seçenekleri de 2. bölgede yer alıyor. 1. bölgede yer alan Uludağ otellerinin büyük bir kısmı tam pansiyon olarak hizmet verirken 2. bölgedeki oteller ise genellikle her şey dahil konsepti ile hizmet veriyor. Bu nedenle de 2. bölgedeki otellerin fiyatı 1. bölgeye göre daha yüksek olabiliyor. Ama her iki bölge de hem içinde bulunan otelleri hem de düzenledikleri organizasyon ve eğlenceler ile her yıl yerli ve yabancı binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

Uludağ Kamp

Uludağ bölgesi, çok soğuk bir bölge olduğu için kamp için pek tercih edilmiyor. Fakat Uludağ'da kamp yapma gibi bir düşünceniz varsa çadır başına (4 kişi dahil olmak üzere) 10 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Bunun yerine sizin için uygun konaklama seçeneklerini değerlendirerek eğlenceli ve adrenalin dolu bir maceraya koyulabilirsiniz.

Uludağ Giriş Ücreti

Uludağ, toplam 27.300 hektarlık bir alanı kaplıyor. 1961 yılında “milli park” statüsüne kavuşan Uludağ Milli Parkı’nın zengin bitki örtüsüne ve ormanlık alanlarına hayran kalacaksınız. Buraya Sarıalan Yaylası yolundan ya da teleferikle kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Uludağ giriş ücretleri ise,

Şahıs ve bisikletliler: 1 TL

Otomobil, van ve jeep tipi ticari araçlar (Doblo, Fiorino, Caddy gibi araçlar): araç başına - 18 TL

Motosiklet: 8 TL – araç başına

Küçük minibüs (9 - 15 koltuklu): 36 TL - araç başına

Büyük minibüs: (15 + koltuklu): 60 TL - araç başına

Otobüs: 96 TL - araç başına

Karavan- 17 TL

Çadır- (4 kişilik çadır başına) 10 TL

Uludağ Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi

Uludağ Milli Parkı, Bursa'nın en önemli doğal güzellikleri arasında yer alır. Araçla Uludağ Milli Parkı'na gittiğiniz zaman sizi muhteşem kapısı karşılar. Bu kapı özel tasarımı ile diğer parklara da örnek olmuştur. Parka HGS ile ya da bilet alarak giriş yapabilirsiniz. İçeri girdiğinizde pek çok kır kahvesi, dükkan ve dinlenme alanı bulunur. Uludağ Milli Parkı'na girdikten sonra Çobankaya istikametine doğru ilerleyerek yol üzerinde toplam 10 adet Osmanlı tarzı çeşmeyi görebilirsiniz.