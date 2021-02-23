Uludağ Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Uludağ Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Kışın kayak başta olmak üzere snowboard, kızak gibi eğlenceli kış sporlarını amatör ya da profesyonel bir şekilde yapmak isteyenler Uludağ Kayak Merkezi'nde bir araya geliyor. Kayak yapmayı yeni öğrenenler içinde profesyonel eğitmenler gözetiminde kayak dersleri almak mümkün. Burası Uludağ'ın müthiş manzarası eşliğinde karın keyfini ailesi ve sevdikleri ile birlikte geçirmek için uğranılması gereken meşhur ve özel bir kayak merkezi.



Uludağ Kayak Merkezi Nerede?



Uludağ Kayak Merkezi, ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik kenti Bursa ilimizin güneybatısında yer alan Fatintepe ve Kuşaklıkaya adlı iki tepe üzerine konumlanmıştır. Bursa il merkezine yaklaşık olarak uzak olmayan bir mesafede bulunan Uludağ Kayak Merkezi, 11 bin 338 hektarlık bir alan üzerine kurulmuştur. Modern yapısı ve kaliteli tesisleri ile ülkemizdeki kış turizminin merkezi olarak kabul görmektedir. Uludağ Kayak Merkezi'ne hem ülkemizden hem de yurtdışından bir yıl boyunca çok yoğun bir ziyaretçi akını olmaktadır. Uludağ, ülkemizin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olmasının aynı sıra Marmara Bölgesi'nin de en yüksek dağıdır.



Uludağ Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Bursa sınırları içerisinde bulunan Uludağ Kayak Merkezi 2543 metre yüksekliğe, 40 kilometre uzunluğa haizdir. 1933 yılından beri kayak yapılan önemli bir merkez olan Uludağ, 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Uludağ Kayak Merkezi'ne sömestr, yılbaşı tatilleri ya da hafta sonları gitmeyi planlayanlar nasıl gidileceğini merak ediyorlar. Kayak merkezi ile Bursa merkez arasında uzaklık 93 kilometre olup özel ya da toplu taşıma araçları ile 1 saat 52 dakika yoldaki trafikte düşünüldüğünde sürmektedir. Teleferik vasıtası ile yarım saatte ulaşmak mümkündür.



Bursa otobüs terminalinden 94 numaralı otobüs hattı kullanılarak Bursa teleferik merkez istasyonuna ulaşılabilmektedir. Başka bir alternatif ise 96 numaralı otobüs ile Tophane'ye gitmek ve Tophane'den Uludağ'a taksi dolmuş veya minibüs ile gitmek. Uludağ Kayak Merkezi'ne direk bir otobüs hattı ise bulunmamaktadır.



Uludağ Kayak Merkezi Ücreti



Uludağ Kayak Merkezi'nde kayak yapmak isteyenler ünlü kayak merkezinin fiyatlarına dair önceden bilgi sahibi olmak istiyor. Güncel fiyatlara bakıldığında Uludağ Kayak Merkezi'nin 2020-2021 ortalama ücretleri:



- 4 saatlik kayak ücreti: 100 TL

- Bir günlük kayak ücreti: 165 TL



şeklinde olup kayak severler için fiyatlar sanıldığının aksine çok yüksek değildir. Bu fiyatlandırmalar ile keyifli bir şekilde kayak sezonu için ekonomik bakımdan da Uludağ ideal kayak merkezleri arasında yerini alıyor.



Uludağ Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları



Kışın karların yükselmesi ile birlikte Uludağ'daki pek çok otel çok sayıda müşteriye kapılarını açıyor. Birçok alternatif konaklama seçeneğinin olması da Uludağ'ı ön plana çıkarıyor. Lüks ve konforlu bir kış tatili geçirmek ve sevdiği kış sporlarını yaparak unutulmaz anlar geçirmek isteyenler için tavsiye edilen bazı konaklama seçenekleri şöyle:



- Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel (7,9 puan)

- Kervansaray Uludağ Otel (7,3 puan)

- Grand Yazıcı Uludağ Otel (8,4 puan)

- Otel Ulukardeşler (9,0 puan)

- Fahri Otel (7,1 puan)

- Uslan Otel (7,4 puan)

- Monte Baia Uludağ (8,3 puan)



Bu otellerin dışında daha birçok kaliteli, modern otel ve konaklama seçenekleri bölgede yer almaktadır. Otellerin resmi sitelerinden fiyatlandırma ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.