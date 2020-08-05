Uludağ dört mevsim turizme kazandırılacak

Bursa’nın dünyaca tanınan en önemli değerlerinden olan Uludağ’da yaşanan yetki karmaşasını sonlandıracak ve yatırımların hızlanmasını sağlayacak öneri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan gelmiş ve Bakan Ersoy, Kapadokya’daki gibi Uludağ için de Alan Yönetimi Başkanlığı kurulması yönünde talimat vermişti. Bunun üzerine hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de alanın milli park sınırında kalması nedeniyle Tarım Orman Bakanlığı tarafından çalışma başlatılmıştı. Uludağ Alan Yönetimi Başkanlığı ile ilgili yasa hazırlıkları tamamlanırken, yasa taslağının Ekim ayında yeni yasama döneminde Meclise getirilip, yasalaşması bekleniyor. Bu arada Uludağ’daki turistik tesis işletmecilerinden de Alan Başkanlığı çalışmalarına destek geldi.

Dört mevsim turizm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’ın sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin hatta dünyanın önemli bir değeri olduğunu vurguladı. Uludağ’ın gerek kayak merkezi, gerek teleferiği gerekse de doğal alanları ve endemik türleri ile yaz kış 4 mevsim özellik arz eden bir yer olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Tabii prosedürlerden kaynaklanan, yetki çatışmalarından kaynaklanan sorunlar bugüne kadar yaşandı. Bazı sıkıntılar vardı ve bunların bertaraf edilmesiyle alakalı da yoğun bir gayretimiz var. Yine bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulacak Alan Yönetimi Başkanlığıyla ilgili çalışmaları bugün Uludağ’daki işletmeciler ve konunun tarafları ile istişare ettik. Bursa çok özellikli bir şehir. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almamız, tarihi mekanlarımız, doğal mekanlarımız. Ama Uludağ da bilinen özelliklerinden bir tanesi. Buna hep beraber sahip çıkarak, Türkiye'nin bu değerini çok daha kıymetli hale hep birlikte getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten asla kaçınmayacağız” diye konuştu.