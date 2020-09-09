Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede? Ulucanlar Cezaevi Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ulucanlar Cezaevi müzesi her sene pek çok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Yakın tarihimiz ile ilgili bilgiler bulunan müze ziyaretçilerin çok ilgisini çeker.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Nerede?

Ulucanlar Cezaevi müzesi Ankara ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ankara kalesinden 10-15 dakika yürüyerek müzeye kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. Ankara Kalesini de gezmeyi düşünüyorsanız önce kaleyi gezerek daha sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesini gezmeniz daha doğru olacaktır.

Müzeye Ankaray ile gitmeyi düşünüyorsanız çok fazla yol yürüyeceğinizi de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Müzeye en yakında bulunan Ankaray istasyonu, Kurtuluş Ankaray istasyonudur. Bu İstasyondan Ulucanlar Cezaevi müzesine yürüyerek gitmek yaklaşık olarak 25 dakika sürmektedir.

Kızılay üzerinden müzeye gitmek için 321 nolu otobüse binerek kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu otobüse bindiğiniz zaman Ankara Hastanesinde inip çok kısa bir mesafeyi yürüyerek müzeye ulaşabilirsiniz. Ankara Kalesi ya da Hamamönünden müzeye gitmeyi düşünüyorsanız kısa bir yürüyüş ile müzeye kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Tarihçesi

1925 yılından bu yana düşünceleri nedeni ile pek çok siyasetçi, ünlü, yazar ve gazeteci Ulucanlar Cezaevi'nde yatmıştır. 2011 yılına geldiğimiz zaman bu cezaevi müzeye çevrilerek ziyaretçilere açılmıştır. Müzeye girdiğiniz zaman hoparlörlerden türküler geldiğini duyarsınız. bu türküler eşliğinde cezaevini gezersiniz.

81 yıl boyunca bu cezaevi düşünceleri sebebi ile hapse atılmış kişilere ev sahipliği yapmıştır.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Eserleri

Ulucanlar Cezaevinin girişinde oldukça rutubetli bir koridor bulunmaktadır. Koridorun sonunda ise 9. ve 10. koğuşların bulunduğu Hilton koğuşu isimli alan bulunmaktadır. Buraya hilton Koğuşu isminin verilmesinin sebebi Koğuş oldukça yüksekte bulunmaktadır. Bu sebeple de Ankara'nın manzarasını görmektedir.

Genellikle bu koğuşlara ünlü isimler konulmuştur. Necip Fazıl Kısakürek, Bülent Ecevit, Osman Bölükbaşı gibi bilindik isimler bu koğuşlarda yatmıştır.

Hilton koğuşunun sağ tarafında bulunan koridorda mahkumiyetleri kesinleşmemiş mahkumlar ile disiplin suçları işleyen mahkumların kaldığı oldukça karanlık hücreler bulunmaktadır. bu hücrelerden farklı yakarışlar yükselmektedir. Bazı hücrelerden işkence sesleri gelirken bazı hücrelerden de mahkumların suçsuz olduğuna dair sesler yükselir.

Karanlık koridorların sonu koğuşların avluları ile sonlanmaktadır. Ulucanlarda Cezaevinde yatmış olan ünlülerin çektirmiş olduğu hatıra resimleri de duvarları süslemektedir.

Ulucanlar Cezaevi boşaldıktan sonra hiç bir şeye dokunulmamış ve aynı şekli ile muhafaza edilmiştir. Bu sebeple cezaevi duvarlarındaki yazı ve posterler de aynı şekilde hala durmaktadır. Hapishane içerisinde bal mumundan yapılan heykeller bulunmaktadır. Bu heykeller ile hapishane hayatı gerçekçi bir şekilde ziyaretçilere yansıtılmaya çalışılmıştır.

Ulucanlar cezaevinde pek çok yazar, siyasetçi, gazeteci, şair yatmıştır. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak; Muhsin Yazıcıoğlu, Bülent Ecevit, Nazım Hikmet Ran, Erdal Eren, Yılmaz Güney, Yusuf Aslan, Bülent Orkan, Deniz Gezmiş, Osman Bölükbaşı bunlardan bazılarıdır.

Müzede bulunan bir koğuşta cezaevinde yatmış olan ünlü isimlerin eşyaları da sergilenmektedir. Burada Muhsin Yazıcıoğlu'nun seccadesi ile takkesi bulunur. Mustafa Pehlivanoğlu'nun kardeşi için yazmış olduğu mektup, Deniz Gezmiş'in ders notları, Bülent Ecevit'in şapkası ile kravatı yer alır.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Giriş Ücreti

Ulucanlar Cezaevi Müzesi yetişkinler için 7 TL ve öğrenciler için 2 TL'dir.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ziyaret Saatleri

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Pazartesi günleri kapalıdır. Onun dışında haftanın her gün 10:00 ile 17:00 arasında ziyaret edilebilmektedir.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Hakkında Bilgiler

Ulucanlar Cezaevinde idamın kaldırıldığı 2004 yılına kadar 18 kişi idam edildi. Müzede sergilenen dar ağacı idamların gerçekleştirilmiş olduğu orijinal dar ağacıdır.