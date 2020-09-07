Ulubey Kanyonu Nerededir? Ulubey Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ulubey Kanyonu Türkiye’de Uşak ilinde bulunmaktadır, Dünyanın en büyük kanyonları arasına giren bu kanyon ortalama 45 kilometrededir ve 170 metre derinliğe sahiptir.

Ulubey Kanyonu Nerededir?

Ulubey Kanyonu, Türkiye’de yer alan Uşak iline bağlı bulunmaktadır. Ulubey ilçesi içerisinde yer alan bu kanyon için kişiler yön tabelaları ile kolay bir şekilde gidebilirler. Ulubey Kanyonu, Uşak iline ortalama 30 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kişiler navigasyon ile veya tabela yardımıyla kolay bir şekilde bu kanyona gidebilirler.

Ulubey Kanyonu Oluşumu

Ulubey Kanyonu, Dünyada bulunan ikinci en büyük kanyondur. Uşak iline bağlı olan bu kanyon, ismini içerisinde bulunduğu ilçeden alınmaktadır. Dört bir yanı cennet olan bu kanyon, ortalama 45 kilometredir. Derinliği 170 metre olan bu alan, birçok kişinin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biridir. Bu alan oluşan erozyonlardan dolağı toprağın sürekli olarak aşınmasından dolayı oluşmuştur.

İçerisinde granit, kum taşı bulunduran bu toprak içerisinde sert kayalar barındırmaktadır. Özellikle bu tarz kanyonların oluşumunda, hava akımı büyük bir etki yaratmaktadır. Kuru hava akımında oluşan bu kanyonlar, jeolojik olarak özel bir yapıya sahiptir. Turizm bölgesinde yer alan Ulubey Kanyonu etrafında yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşleri yapılabilir.

Ulubey Kanyonu Özellikleri

Uşak ilinde yer alan Ulubey Kanyonu, Türkiye’de en çok ziyaretçi alan yerlerden biridir. Belirli aralıklarla oluşan bu kanyonlar, kuru hava akımlarından oluşmaktadır. İçerisinde bulundurduğu hava akımları sayesinde özel bir görsel sunan bu kanyon, Dünyada ki en büyük kanyonlar arasına girmektedir.

Ulubey kanyonu etrafında paraşüt, balon gezisi veya doğa yürüyüşü yapılabilir. Kişiler bu alanda piknik ve benzeri ek faaliyetlerde gerçekleştirebilirler. Ulubey kanyonu etrafında cam teraslı balkon bulunmaktadır. Kişiler aynı zamanda da bu kanyon etrafında bulunan cafelere, restoranlara veya fotoğraf çekme alanlarına gidebilirler. Ulubey Kanyonu üzerinde bulunduran cam teras, özel dizaynı sayesinde kişilerin tamamen manzara üzerinde yürümesine imkan tanımaktadır. Bu terasa çıkarak, bütün kanyonu ayaklarınızın altına alabilirsiniz.

Cam terasın uzunluğu ortalama 12 metredir ve genişliği 14 metredir. Kişiler kurşun geçirmez camdan imal edilen bu terasın üzerinde kaliteli bir şekilde vakit geçirebilirler. Galoşlarla yürüyebileceğiniz bu alan, manzara fotoğrafı çekmek isteyen kişilerin tercih edebileceği alanlardan biridir. Cam teras üzerinden Dokuzdere Deresi görünmektedir ve aynı zamanda da özel görünümlü 360 derece manzara bulunmaktadır.

Ulubey Kanyonu Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Ulubey Kanyonuna gidecek olan kişiler cam teras bölümüne 7,5 Türk Lirasına giriş sağlayabilirler. Teras eve girmek isteyen kişiler ise 10 Türk Lirası karşılığında kanyona girişte bulunabilirler. Ulubey Kanyonu, Uşak il merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kişiler kolay bir ulaşım sağlayarak, bu alana gidebilirler. Kişiler alternatif olarak Manisa Alaşehir yolu üzerinden de ulaşımlarını sağlayabilirler.

Özellikle yürüyüş seven kişiler, bu kanyonların etrafında yürüyerek gezebilirler. Tatil turlarında sıklıkla tercih edilen bu alan, aynı zamanda da tırmanış yapmak isteyen kişilerin gittikleri kanyonlardan biridir. Su sporları, yürüyüş ve balonla gezi yapmak isteyen kişilerde bu kanyona giderek kaliteli vakit geçirebilirler. Uşak il merkezinde kalarak, bu kanyonda uzun süre vakit geçirebilirsiniz. Kamp yapmak isteyen kişiler ise ücretsiz bir şekilde bu kanyon etrafında tatillerini yapabilirler. Dört mevsim tatil yapılabilecek olan bu yer, özellikle yabancı turistler tarafından oldukça sık ziyaret edilmektedir.