Ülkenin dört bir yanı sonbaharın güzellikleriyle kaplandı

Sonbaharın harika renkleri kartpostallık manzaralar sunmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından harika görüntüler de sonbaharı bir kez daha sevmemizi sağlıyor.

Bursa'da sonbahar kartpostallık görüntüler sundu

Bursa’da sonbaharla birlikte ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu. Bursa-Kütahya Karayolu’nda oluşan doğal güzellik, drone ile havadan görüntülendi.



Sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan İnegöl-Domaniç yolunda, seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekerken, bu bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.

Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Samet Asutay'ın drone ile çektiği görüntülerde yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen ormanların eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eskişehir'de baharın örtüsü havadan görüntülendi

Sonbaharın eşsiz renkleri Eskişehir'in yüksek kesimlerinden görüntülendi. Sonbahar aylarının içinde bulunduğumuz son günlerde, havların da soğuması ile birlikte doğadaki yeşil renk sarıya dönmeye başladı. Yeşil, sarı ve kahverengi renklerinin uyumu adeta hayranlık uyandırırken, doğadaki bu değişim ise havadan görüntülendi. Eskişehir'in yüksek kesimlerinden olan Hekimdağ Geçiti'nde bulunan ağaçların farklı renkleri, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunun bulunduğu Hekimdağ'da, kış aylarının yaklaştığı ise bitki örtüsünden belli olmaya başladı. Özellikle doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden olan Hekimdağ'daki sonbahar örtüsü, objektiflere de yansıdı.

Muş'ta sonbahar güzellikleri

Muş’ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte havaların soğumasıyla birlikte ağaç ve bitkilerde oluşan renk cümbüşü doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Merkeze bağlı Çavuştepe ve Derecik köyleri civarında oluşan sonbahar manzaraları, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu.