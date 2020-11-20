Ülkenin dört bir yanı beyaza büründü

Kış turizmi merkezlerini mutlu eden kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, bu gün başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ne yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı sonrasında Tekir bölgesi ve kızak alanı ile tesislerin bulunduğu bölge beyaza büründü. Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı devam ederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'a yılın ilk karı yağdı

Kahramanmaraş’ta kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Ahır Dağı’ndaki Yedikuyular mevkisine mevsimin ilk karı yağdı. Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Ahır Dağı Yedikuyular bölgesi özellikle kış mevsiminde turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgede kayak, snowboard, trekking ve telesiyej gibi aktiviteler yapılırken, kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan bungalov evlerde ise misafirler konaklama imkanı buluyor.



Yaklaşık iki bin rakımlı bölgede kar sevinci yaşandı. Bugün yağan kar ile bölge beyaza büründü.

Yağan kar sonrası ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hazır beklediği ve olası yol kapanmalarına karşı tedbir aldıkları öğrenildi. Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 27 Kasım tarihinde yağmıştı.

Sarıkamış beyaza büründü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta etraf beyaza büründü.

Sarıkamış’ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Gece başlayan kar yağışı sabah etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı. Kar yağışı altında işlerine giden vatandaşlar, Sarıkamış’a karın yakıştığını belirttiler.



Manisa'nın yaylalarında beyaz örtü

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi Dede Kavak Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede 2-3 santimetreye ulaştı. Alaşehir'in 1300 rakımlı yaylasında bulunan koyun sahipleri, ilk kar yağışının fotoğraflarını çekti. Havaların soğuması ile birlikte Alaşehir’in yüksek kesimlerine ilk kar yağdı. Yaylada hayvan otlatan, çobanlar kar yağışının fotoğrafını çekerek, anılaştırdılar. Koyunları ile birlikte yaklaşık 8 aydır yaylada bulunan Mesut Çakır, "Yaylada ceviz, kestane, elma ağaçlarımız var. Koyunlarımız var. Yaklaşık 8 ay önce çıktığımız yaylada, karın yağmasıyla, yayladan ayrılma zamanının geldiğini gördük. Havalar birden soğudu. Önce yağmur yağdı. Bugün akşam saatlerinde, birden kar yağmaya başladı. Kar yağması, bizim göç zamanımızın geldiğini gösteriyor, en kısa zamanda mahalleye göçeriz. Bugün kar yağınca, bu ilk karı anılaştırmak için, hatıra fotoğrafları çektik, sosyal medyada paylaştık. Mahsul olarak ürünleri kaldırdık, sadece hayvanlarımızla buradayız. 1300 rakımlı yaylamızdan kısa sürede taşınırız" dedi.