MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriUkraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler
GeriSeyahat Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, her mevsim yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekiyor. Ağrı ile Iğdır il sınırlarında yer alan Ağrı Dağı'na 20 kişilik bir grupla gelen Ukraynalı kadın dağcılar, bikini ve mayoları ile poz verdi.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı Dağı'na gelen Ukraynalı ekip 15 Eylül sabahı tırmanış düzenledi.

Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiyenin çatısı Ağrı Dağında böyle poz verdiler


Ukraynalı turistler, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü, kar ve sis eksik olmayan Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 ana kamp ve 4 bin 200 üst kampta dağcı kıyafetlerini çıkarıp bikini ve mayolu poz verdi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden tırmanış için gelen dağcıların ilginç bakışları arasında Ukraynalı turistler fotoğraf çektirdi.

Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiyenin çatısı Ağrı Dağında böyle poz verdiler


Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceyi bulduğu Ağrı Dağı eteklerinde kayaların üzerine oturup çevredeki yabancılara aldırış etmeden fotoğraf çektiren Ukraynalı kadın dağcılar bunları sosyal medyada paylaştı. Ukraynalı dağcı kadınlar, daha sonra Doğubayazıt ilçe merkezindeki İshak Paşa Sarayı'nda ise günlük kıyafetleri ile fotoğraf çektirdi.

Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiyenin çatısı Ağrı Dağında böyle poz verdiler

Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiyenin çatısı Ağrı Dağında böyle poz verdiler



False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle