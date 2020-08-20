Ucuza seyahat etmek için yapılması gerekenler

Kamp kurun

Pandemiyle birlikte daha da sık tercih edilen bir konaklama tipi olan kamp, ucuz seyahat için de tercih edilebilir. Kimi zaman ufak bir miktar ödeyerek kimi zaman ise tamamen ücretsiz konaklama imkanı sunan kamp, doğanın içinde keyifli bir tatil geçirmenize de imkan sağlar. Uygun ekipmanları satın alarak konaklama ücretinizi sıfıra indirebilirsiniz. Beş yıldızlı otelleri kıskandıracak kadar keyifli bir deneyim için mutlaka kamp tatilini denemelisiniz.

Pansiyonda konaklayın

Eğer kamp size göre değilse pahalı otellere çok fazla ücret ödemeyip, daha küçük bütçelerle pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Bu durum size yöre halkını da yakından tanıma imkanı verecek. Sıcak ve keyifli bir tatil deneyimleyeceğinizi garanti edebiliriz.

Müzeleri ücretsiz günlerinde gezin

Uzun yollar aşıp seyahat ettiğiniz yerdeki müze ve ören yerlerini mutlaka gezmelisiniz. Bunu da daha uyguna mal etmek isterseniz, bu gibi yerlerin ücretsiz günleri olup olmadığını araştırın. Hemen her müzenin haftada bir gün ücretsiz gezilebilmesi mümkün oluyor. Bu sayede bütçenizi çok sarsmadan daha fazla müze ve ören yerini gezme fırsatı yakalayabilirsiniz. Eğer öğrenci kartınız varsa da müzelere daha uygun ücretler ödeyerek girmeniz mümkün. Mutlaka her yerde öğrenci kartınızı gösterin.

Uçak biletini erken alın

Otobüs biletlerinde pek fiyat farkı olmasa da uçak biletleri erken alımlarda çok uyguna mal olabiliyor. Uçak kampanyalarını yakından takip edip, en uygun bileti almanız mümkün. Tatilinizi planladıktan hemen sonra biletlerinizi alın. Unutmayın son ana bırakırsanız yer bile bulamayabilirsiniz.

Arabanızla gidin

Eğer kendi aracınız varsa yanınıza birkaç yol arkadaşı bulup yol masraflarını paylaşabilirsiniz. Güvenilir sitelerden veya arkadaşlarınızdan seçebileceğiniz bu yol arkadaşları aynı zamanda yolculuğunuzu da daha keyifli hale getirecek. Tatil beldelerindeki fazla taksi ücretlerinden de kendi aracınız sayesinde kurtulabilir, her istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Bavulunuzu fazla doldurmayın

Tatile uçakla gidenler için bu madde önem taşıyor. Bavulunuz istenilen kilogramın üzerinde olursa bazen bir bilet parası kadar kabin ücreti ödeyebilirsiniz. Bu yanlışı yaparsanız aldığınız ucuz biletin de bir anlamı kalmayacaktır. Zaten tatil için yanınıza aldığınız kıyafetlerin yarısını da hiç giymeden geri getirdiğinizi unutmayın.