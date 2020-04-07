Ucuz uçak biletinin adresi: Fastfly

Bundan birkaç yıl öncesine kadar her yerde bir bilet acentesi görmek mümkün iken, artık bu tür dükkanların teker teker kapandığını görüyoruz. Ucuz bilet bulma gerekçesiyle gidilen bu tür acentelerin yerini yavaş yavaş internetten satış yapan firmalar alıyor. Fastfly ise bu firmalar arasında sunduğu makul fiyatların üzerine ek kampanyalar yapması ve çeşitli fırsatlar sunmasıyla ön plana çıkıyor.

Dünyanın herhangi bir yerine seyahat planlıyorsanız tek yapmanız gereken seyahat bilgilerinizi Fastfly.com sitesine girmek ve karşınıza çıkan onlarca farklı firmanın uçak biletlerini birbiriyle kıyaslamak. Sizin için en uygun olan uçuş saatini ve ucuz fiyatlı bileti seçerek birkaç adımda satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.







Fastfly ile uçak bileti alımı yapmak dışında, uçuşla ilgili çok sayıda işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz direk havayolu firması üzerinden aldığınız bir bileti PNR numarası ve soyadınız ile Fastfly üzerinden sorgulatabilirsiniz. Bunun yanında alınan bir biletle ilgili online rezervasyon işlemini yine Fastfly üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Kısacası Fastfly üzerinden en ucuz uçak biletlerini satın alabileceğiniz gibi, uçuşla ilgili genel anlamda birçok işlemi de güvenle yapabilirsiniz.

Sektöre hızlı bir şekilde giriş yaptıklarını söyleyen Fastfly CTO Ferhat Çakmakoğlu günümüzde uçak ile seyahat yapmanın artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu sektörde vatandaşların saatlerce internetten ucuz uçak bileti aramasını engellemek adına onlarca farklı hava yolu firmalarını bir araya getirerek fiyat karşılaştırma hizmeti ve bilet satın alımı yapabileceğiniz adres Fastfly.com'u hizmete açtıklarını belirten CTO Ferhat Çakmakoğlu, gerek web sitesi üzerinden, gerek Fastfly akıllı cep telefonu uygulamaları üzerinden saniyeler içinde herkesin en ucuz uçak biletine ulaşabileceğini ifade etti.



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