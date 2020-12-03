Uçurumun kenarındaymışçasına fotoğrafların adresi: Gülek Kalesi

Pek çok tarihi ve doğal güzelliği barındıran Mersin, özellikle de fotoğraf tutkunları için tam bir cennet. Öyle çok gezilecek ve görülecek yer var ki, tamamını keşfedebilmeniz için en az birkaç haftayı Mersin’de geçirmelisiniz. Bu denli güzelliklere sahip Mersin’de öyle bir yer var ki, uçurumun kenarındaymışçasına fotoğraflar çekmek mümkün. Tarihi Gülek Kalesi’ni Mersin seyahatinizde yapılacakların ilk sıralarına mutlaka ekleyin.

Uçurumun kenarında gibi fotoğraflar çekilmenin tek sırrı ise doğru açıyı yakalamak. Doğru açı ile harika fotoğraflara sahip olabilirsiniz. Tabii Gülek Kalesi’nin bu denli fazla ziyaretçi çekmesinin tek sebebi bu da değil, harika bir manzara ve harika bir tarihe de sahip.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan kale, aynı zamanda harika bir konuma da sahip. Gülek Kalesinin geniş surları bulunmaktadır ve bu surlar kalenin batı ve güney kesimlerinde yer almaktadır. Zamanında bölgeleri birbirinden ayırarak geçişleri kontrol etme noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Temelleri Ortaçağ’a dayanan Gülek Kalesi, muhteşem taş işçiliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. Mersin seyahatinizin en önemli rotaların birinden olan kaleyi gezdikten sonra yakınlarda bulunan pek çok doğal güzelliği de ziyaret etmelisiniz. Bunlardan bazıları; Yerköprü Şelalesi, Kisecik Kanyonu, Çamlıyayla…