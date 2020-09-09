Uçurtma Müzesi Nerede? Uçurtma Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Dünyadaki sayılı uçurtma müzelerine ülkemizde kurulan Uçurtma Müzesinin eklenmesi oldukça gurur verici bir gelişme. Uçurtma Müzesi, uçurtmayı gönülden seven büyükleri ve çocukları büyük bir coşku karşılayarak büyülü bir dünyaya gezintiye çıkarıyor.

Uçurtma Müzesi Nerede?

Aileler ve özellikle uçurtma sevdalısı çocuklara kapılarını sonuna kadar açan Uçurtma Müzesinin yeri ziyaret etmek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Uçurtma Müzesi, aynı zamanda Türkiye'deki ilk ve tek uçurtma müzesi olarak İstanbul ilinde bulunuyor. Dünyanın sayılı uçurtma müzelerinden biri olan bu özel müze, İstanbul şehrinin gözde tarihi ilçelerinden Üsküdar'da yediden yetmiş yediye herkese yıllardır özenle hizmet veriyor. Uçurtma Müzesi, Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi, Uncular Caddesi, Bakırcılar Sokakta bulunuyor.

Uçurtma Müzesine Nasıl Gidilir?

Üsküdar'da çok sayıda insana bu zamana kadar hizmet veren ve hizmet vermeye de devam eden Uçurtma Müzesi'ne ulaşım ise son derece kolay. Metro, otobüs veya minibüs ile Üsküdar Meydanına kolaylıkla ulaştıktan sonra yaklaşık olarak 200 metre gibi kısa bir yürüme mesafesinde ara sokakta yer alıyor. Uçurtma Müzesi'ne ait tabelayı rahatlıkla görmeniz mümkün. Üsküdar merkezdeki Yeni Camii'nin tam olarak arka sokağına paralel olarak konumlanıyor.

Uçurtma Müzesi Tarihçesi

Uçurtma sevdalısı Mehmet Naci Aköz, ilk olarak ticari anlamda bu işle meşgul olmuştur. 1980 yıllarında uçurtmalar yapıp satmıştır. 1984 yılında ise Türkiye'nin ilk uçurtma yarışmasını düzenlemiş ve bugünkü müzenin temellerini atmaya başlamıştır. Mehmet Naci Aköz, 1998 senesinde İstanbul Uçurtmacılar Derneği'ni kurmuştur. Aynı yıl uçurtmanın okullarda ders olarak okutulması için çalışmalara başlamıştır. 1999'da ise Uçurtma Gönüllüleri Vakfı'nı kurmuştur.

Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 2005 yılında dünyanın farklı ülkelerinden topladığı özel uçurtma koleksiyonu ile kurulmuştur. 6 kıta ve 33 ülkeden Mehmet Naci Aköz'ün emeği ve büyük özverisi ile toplanan 2500'ü aşkın değerli ve tarihi ürün müzenin temel koleksiyonunu oluşturmaktadır. Müzenin içerisinde bir de Uçurtma Kütüphanesi kurulmuştur. Bu kütüphanede uçurtmalarla ilgili önemli kaynak kitaplar yer almaktadır.

Uçurtma Müzesi Eserleri

Uçurtma Müzesi, iki ayrı müze salonu, üç ayrı atölye bölümü ve aynı anda yaklaşık olarak 200 öğrenciye hizmet verebilecek 500 m2'lik alana sahiptir. Müzede yer alan birbirinden ilgi çekici uçurtmalara dair hikayeler, tarihi bilgiler, belgeler görseller ışığında uzman eğitimci rehberleri tarafından sunulmaktadır. Mehmet Naci Aköz'ün 1986 yılından beri dünyanın dört bir köşesinden topladığı uçurtma koleksiyonu, Çin'den Almanya'ya kadar birçok ülkeden gelen geleneksel uçurtmalar, uçurtmalara ilişkin yayınlar, malzemeler ve objeler ziyaretçileri ile buluşmaktadır.

Uçurtma Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 yılında "Çocuk Dostu Müze", İstanbul Milli Eğitim Bakanlığı ise 2011 yılında "Müzeli Eğitim" gibi önemli projeleri başlatmıştır. Bu projeler çerçevesinde Uçurtma Müzesi tarafından başarılı bir şekilde faaliyetler yürütülmüş ve müze girişleri ücretsiz kılınmıştır. Daha sonraki yıllarda uçurtma atölyesi için gerekli malzemelerin maliyetlerinin karşılanabilmesi için müze girişi ücretlendirilmiş ve 2019-2020 sezonunda kişi başı giriş ücreti 30-TL olmuştur. 2020 yılı itibari ile sadece atölye çalışmasına katılanlardan 30-TL ücret alınmaktadır.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği'nin sorumluluk projesi olarak faaliyetlerine devam eden müzenin herhangi bir gelir beklentisi bulunmamaktadır. Atölyelerden alınan ücretler, malzeme giderlerini karşılamaya yönelik olup atölyede yapılan birbirinden güzel uçurtmaları çocuklar evlerine götürebilmektedir.

Uçurtma Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, pazar günleri hariç olmak üzere tüm mesai günleri 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaktadır.