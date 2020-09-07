Uçansu Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Uçansu Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Uçansu Şelalesi, aslında iki şelaleden oluşuyor. Yerel halk bunlara Uçan1 ve Uçan2 adını vermiş. Uçan1 daha aşağıdan ve 62 metreden dökülüyor. Uçan2 ise 78 metrelik bir yükseklikten dökülüyor. Ayrıca bu şelalenin üst tarafında Kral Havuzu bulunuyor.

Uçansu Şelalesi Nedir?

Toroslardan doğan Havutlu ve Bal dereleri aşağı yamaçlarda birleşerek, iki ayrı koldan aşağıya dökülüyorlar. Bu suların yeşillikler üzerinden dökülmesi sonucunda da Uçansu Şelalesi adı verilmiş.

Uçansu Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Uçansu Şelalesi, Akdeniz bölgesindeki Antalya ili sınırları içindedir. Antalya’nın yaklaşık 70 kilometre doğusundaki Gebiz ilçesine bağlı Akçapınar köyü yakınındadır.

Uçansu Şelalesine Nasıl Gidilir?

Şelaleye toplu taşıma araçları gitmiyor. Şelalenin ulaşımı çok zor olduğu için özel araçla da dikkatli bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Çoğu yerde tabelalar bulunmadığı için toprak ve taşlı yolda kaybolmanız mümkündür.Antalya-Gebiz-Akçapınar Köyü güzergahını takip ediyorsunuz. İlk gideceğiniz şelale Uçan1 olarak adlandırılan aşağı Uçansu Şelalesidir. Tabelaları ve daha belirgin yolu takip ettikten sonra ilk şelaleye varıyorsunuz. Burada yol ikiye ayrılıyor. Soldaki yolu takip ettiğinizde karşınızda doğal havuzuyla birlikte şelale karşınıza çıkıyor.

Uçan2 olarak adlandırılan Yukarı Uçansu Şelalesine gitmek isterseniz yol ayrımlarından sürekli sol tarafı takip ediyorsunuz. Şelaleye kadar aracınızla gidemiyorsunuz.

Uçansu Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Torosların zirvesi olan Geyik ve Akdağ’ın eriyen karlarından oluşan Havutlu ile Bal dereleri, aşağı yamaçlarda birleşerek Uçansu Şelalesini oluşturmuşlardır.

Uçansu Şelalesi Özellikleri

Uçansu Şelalesi, bulunduğu bölgenin veya yerleşim yerinin adını almayan, ender şelalelerden biridir. Şelale, Toroslardan aşağı yeşillikler içinde aktığı için bu isim verilmiş.

Uçansu Şelalesi, farklı yüksekliklerden dökülen iki şelaleden oluşuyor. Yerel halk 62 metreden akan birinci şelaleye Uçan1, 78 metreden akan ikinci şelaleye de Uçan2 ismini vermiş.

Şelale, kireçtaşından oluşan kayalıklardan oluştuğu için zamanla kayalıklar aşınmış ve sarkıtlar oluşmuş. Birinci şelalenin döküldüğü yerde doğal bir havuz oluşmuş. Yeşilliğin havuza yansıması sonucunda ortam tamamen yemyeşil görünüyor. Meraklıları buraya özellikle şelale altında havuza girmek için geliyorlar. Havuzun derinliği 4 metreyi buluyor.

Uçan2 denilen Yukarı Uçansu Şelalesinin yaz aylarında neredeyse suyu kuruyor. Birinci şelaleyi takip edip, yukarı çıktığınızda yaz döneminde çok küçük bir su birikintisi ve çok ince akan bir şelale görüyorsunuz. Ağaçlardan ve kayalık yapılardan şelalenin tam özelliği görülemiyor. Şelalenin döküldüğü noktada şelalenin çökmeyen kayasını görebilirsiniz. Üst tarafın arka tarafı Kral Havuzu olarak kabul ediliyor. Havuzun derinliği 2,5 metre civarındadır.

Şelalenin bulunduğu alan ormanlık ve patika yollarla kaplı olduğu için sürekli burada Jeep safarileri yapılıyor. İlkbahar mevsiminde şelalenin debisi yüksek olduğunda da Alara çayını besliyor ve çayda rafting aktiviteleri yapılıyor. Şelale Mart-Ağustos döneminde en coşkulu dönemini yaşıyor. Bu dönemde suda şelalelere özgü kırmızı benekli alabalıklar da bulunuyor.

Uçansu Şelalesi, az kişi tarafından bilinmesi nedeniyle “gizemli güzellik” olarak adlandırılıyor. Burayı bilenler dört mevsim 15 derece olan suyunda yüzmeye geliyorlar.

Uçansu Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Uçansu Şelalesi 1992 yılında doğal sit alanı olarak ilan edilmiş. Bu nedenle burada herhangi bir yapılaşma veya alanda değişiklik yapılamıyor.

Uçansu Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Uçansu Şelalesi doğal sit alanı olmasına rağmen ziyaretler ücretsizdir. Herhangi bir ücret ödemeden şelaleyi ziyaret edebilirsiniz.

Uçansu Şelalesi Ziyaret Saatleri

Uçansu Şelalesi için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Fakat yolunun bozuk, ormanlık ve patika olması nedeniyle güneş batmadan önce şelaleden ayrılmanız en doğrusudur.

Uçansu Şelalesinin Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Uçansu Şelalesinin herhangi bir efsanesi veya hikâyesi bulunmuyor.