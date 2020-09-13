Uçan suların yeşille dansı... Doğu Karadeniz’in en güzel şelaleleri

Seyir terasında nefeslenme

Macahel / Maral Şelalesi



Doğu Karadeniz’in sınır noktasındaki biyosfer rezerv alanı Macahel’in, Maral bölgesindeki Maral Şelalesi, yaklaşık 65 metre yükseklikten dökülüyor. Şelaleye iki iniş var; biri paralel bir yolla, diğeri dik merdivenlerden… Ancak seyir terasına vardığınızda içeceğiniz bir bardak çay tüm yorgunluğunuzu alır. Dileyen şelalenin buz gibi sularına da dalabilir.



Büyüleyici ‘Beyaz Göz’

Ardeşen / Tolikçet Şelalesi



Ardeşen, Çamlıhemşin ana karayolu üzerindeki bugünkü adıyla Duygulu Köyü sınırları içinde kalan Tolikçet Şelalesi, yolun karşısından

izlediğinizde bile sizi büyülüyor. Tolikçet, Lazcada ‘beyaz göz’ anlamına geliyor.









Gürgen ağaçlarının arasında

Arhavi Mençuna Şelalesi



Şelaleye Kamilet Vadisi’nden 30 dakikalık bir otomobil yolculuğuyla varıyorsunuz. Ormangülleri, kayın ve gürgenlerin arasından yapacağınız kısa bir yürüyüşten sonra yaklaşık 70 metreden dökülen Mençuna Şelalesi’nin kıyısında serinleyebilirsiniz.



Sadece köfte için gitmeyin

Akçaabat / Uçarsu Şelalesi



Akçaabat’a sadece köfte yemek için gidilmemeli. Akpınar Köyü’ne bağlı Simba Yaylası’nda, yaklaşık 100 metrelik yükseklikten akan Uçarsu (Simba) Şelalesini unutmayın. Şelale tertemiz suyunu, muazzam bir yeşil yolculukla Sera Deresi’ne, oradan da Sera Gölü’ne bağlıyor.



Maceraseverler tırmanıyor

Ayder / Gelintülü Şelalesi



Ayder’in üst kotunda kalan Samistal ve Hazindağ yaylalarını birleştiren dağların yamacından doğan şelale, zümrüt yeşili bir orman aksının içinden kıvrıla kıvrıla, Kavrun, Çeymakçur, Avusor ve Huser’den gelen derelere karışıyor. Son batında 20 metre yükseklikten dökülen şelale, bölgeye gelenlerin uğrak noktası. Yürüyerek yanına gitmekse maceraseverlerin işi.









Yaşlı ormanın kıyısında

Çamlıhemşin / Palovit Şelalesi



Türkiye’nin yağmur ormanları olarak niteleyebileceğimiz, biyolojik çeşitlilik açısından en önemli bölgelerinden Palovit Vadisi’ndeki şelaleye ulaşmak için, Zilkale’yi geçtikten sonra 5-6 kilometre daha ilerleyip vadinin soluna sapmanız gerekiyor. Özellikle bahar mevsiminde suların debisinin artmasıyla, büyük bir coşkuyla akan şelale, en çok ziyaret alan bölgelerden. Yol kenarlarındaki doğal yaşlı ormanları fotoğraflamayı da es geçmeyin.



Yöre sakinlerinin bildiği gizli sular

Maçka / Çıralı Şelaleleri



Zigana Dağları eteklerindeki sütlacıyla meşhur Hamsiköy, başlı başına bir tabiat alanı aynı zamanda. Sadece yöre sakinlerinin bildiği geniş çayırlık alanlardan gelen derelerin oluşturduğu minik şelaleleri, sütlaç yedikten sonra görmek isteyebilirsiniz.



Köydeki eski konakları da görün

Hemşin / Tecina Şelalesi



Hemşin ilçesinin eski adıyla Tecina, yeni ismiyle Akyamaç Köyü’ne çıkarken, vadinin derin bir noktasında kalan, küçük şelalesini de görmeniz mümkün. 10 metre yükseklikten akan şelaleyi görüp daha ileride eski konakların da olduğu Tecina Köyü’nü gezebilirsiniz.









Tarihi kemerli köprüler

Çayeli / Ağaran Şelalesi



İlçe merkezine 12 kilometre mesafede kurulu Sırt Köyü sınırları içindeki Ağaran Şelalesi’ne giderken Şairler Deresi’nden yukarıya çıkıyorsunuz. Yolda tarihi kemerli köprülere rastlayacaksınız. Şelaleye vardığınızdaysa yakınındaki mesire alanı ve dinlenme tesisinde soluklanabilirsiniz.