Uçaklardaki gizli yatak odası…

The Points Guy’ın seyahat analisti Zach Griff, kısa bir süre önce yolcu güvertesinin üzerinde bulunan ve altı yataklı bir yolcu uçağının gizli yatak odasını gezdi. Uzun mesafeli uçuşlarda uçuş görevlilerinin herkes uyurken veya arka arkaya film izlerken ne yaptığını hiç merak ettiniz mi?









Aslında çoğu zaman uçuş sırasında onlar da uyuyor. Ama onları uyurken hiç görmemişsinizdir, çünkü mürettebatın dinlenme alanları akıllıca gizlenmiş durumda. Çoğu uçakta, bu gizli yatak odaları, vip yolcu koltuklarının üstünde veya yolcuların altında kokpitin arkasına yerleştirilmiş bir şekilde yer alıyor. Girişler, dolap gibi görünen gizli merdiven boşluklarından, baş üstü çöp kutuları gibi görünen gizli kapaklara kadar değişebilir. Bazıları ranza, diğerleri ise tek kişilik odalar olarak sınıflandırılıyor.









Uzun uçuşlarda, altınızda veya üstünüzde uyuyan uçuş görevlileri olabilir

Beş yıldır uçuş görevlisi olan 30 yaşındaki Kat Kamalani, Insider’a "Uzun uçuşlarda, büyük olasılıkla altınızda veya üstünüzde uyuyan uçuş görevlileri vardır" dedi.









The Points Guy'ın seyahat analisti Zach Griff, kısa bir süre önce yolcu güvertesinin üzerinde bulunan ve altı yataklı bir American Airlines 787 Dreamliner ile mürettebatın dinlenme alanını gezdi. Kamalani, daha önce mürettebat dinlenme alanlarını "Rahat, ancak çok dar ve çok küçük" olarak tanımlayarak, uçuş görevlilerinin anahtarlarının olduğunu ve girişlerini, geçmeleri gereken küçük bir delik olarak tanımladığını ekledi.

Dinlenme alanları ise tam bir ev ortamını andırıyor. İçerisinde perdelerden okuma lambalarına, kancalar ve aynaların yanı sıra bazı kişisel saklama alanlarına kadar birçok detay bulunuyor. Mürettebat buraya genellikle battaniyeler ve yastıklarla, hatta bazen pijamalarla geliyorlar.









Kamalani'ye göre, hepsinde acil durum ekipmanı ve acil çıkış yolu bulunuyor. Uzun mesafeli uçuşlarda mürettebatın ikiye bölündüğünü, böylece bir yarısının diğer yarısı dinlenirken çalıştığını açıkladı. Kimin hangi vardiyayı alacağı ise kıdemlerine bağlı olarak değişiyor.

Birçok uçuş görevlisinin uyumak için kendisini şartlandırdığını ve zamanında uyanmak için çalar saat kullandıklarını, ancak çoğunun uyuyamadığını, sadece sosyal medyada vakit geçirerek dinlendiklerini söyledi.