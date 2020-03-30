Üç gezgin, okyanusun en derin noktası olan çukurda keşfe çıkacak

Dünyada bir ilk olarak, EYOS Keşif, deniz altı dalış şirketi Caladan Oceanic ile birlikte çalışmaya başladı. Bu çalışmanın amacı halktan kişilerin katılmasını sağlamak ve Pasifik Okyanusu’nun batısındaki Marianas Trench’in yani Challenger ya da Mariana Çukuru’nun derinlerinde bir dalış gerçekleştirmek.





Böyle bir deneyim ne kadar nadir yaşanabilir?

EYOS’a göre, dünya üzerinde sadece yedi kişi Challenger (Mariana) Çukuru’nu ziyaret etmişti. Terminatör, Avatar ve Titanik gibi popüler filmlerin yönetmeni James Cameron, bu nadide tecrübeyi yaşayan kişilerden sadece biriydi. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan bu yeni keşifte ise sadece üç şanslı kişi, bu yolculuğa tanıklık edebilecek. CNN Travel sitesine konuşan keşfin yetkilileri ise bu seçimin ‘İlk gelene ilk öncelik verilecek’ şeklinde olacağını ve keşfin maliyetinin yaklaşık 750 bin dolar civarında olacağını belirtiyorlar.









Okyanusun dibinde dört saat

‘Görev Uzmanı’ ya da ‘Sefer Uzmanı’ olarak adlandırılan bu üç gezgin, EYOS ve Caladan Oceanic tarafından yürütülen operasyonda yaklaşık sekiz gün geçirecek. Her bir denizaltı, 14 saate kadar dalış gerçekleştirebilecek. 11 kilometrelik iniş, yaklaşık yedi saat sürecek. Dalgıçlar, deniz tabanında, özellikle keşife ve olanaklar dahilinde çevrelerindekileri filme çekecekleri dört saate kadar zaman harcayacak. EYOS Keşifler’in kurucu ortağı Rob McCallum, bir demecinde Challenger Çukuru’nun dünya üzerindeki en özel destinasyon olduğunu vurgulayarak çukurun dibine, bugüne kadar personeliyle beraber sadece üç keşif yapıldığını ve durumun ne kadar zorlu olduğunu anlatabilmek için ise aya çıkan insan sayısının, okyanusun dibine giden sayısından daha fazla olduğunu belirtmiş.

Okyanus gözetim gemisi olan DSSV Pressure Drop eşliğinde bu keşif gerçekleşecek. Şu anki programa göre Haziran 2020’de bu eşsiz deneyim . Fakat kesin tarih, daha sonra belirlenecek. Tarih netleştikten sonra ise Agat, Guam’da bulunan geminin, Challenger’a ulaşması, yaklaşık bir gün alacak.









Keşif gemisinde, okyanusun dibine inecek bir de küçük denizaltı bulunuyor

Okyanus gözetim gemisi olan DSSV Pressure Drop eşliğinde bu keşif gerçekleşecek. Ayrıca bu gemide asıl kahraman ve dipteki keşfi yapacak olan iki kişilik kapasiteli ve okyanusun dibinde kalabilen küçük denizaltı Caladan Okyanus’un ‘Limiting Factor’ hazır bulunacak. Bu araç, 14 bin metredeki basınca kadar test edilmiş ve Challenger (Mariana) Çukuru’nun dibine beş kez dalış gerçekleştirmiş. Bu küçük deniz aracının, ne kadar marifetli olduğunu anlatırcasına EYOS tarafından bu aracın, okyanusun diplerine defalarca dalış yapabilen tek araç olduğu belirtiliyor. Seyahatle ilgili demeçte, “Okyanusun dibinde kalabilen bu aracın personeli, 90 mm kalınlığında kalın bir titanyum katman tarafından korunmakta ve bu şekilde basınç değişikliği ve psikolojik stres yaşanmamaktadır.” bilgisi de paylaşılıyor.









Dalışı gerçekleştirecek denizaltında rahat koltuklar ve yüksek çözünürlüklü kameralar

Tüm bunların sonucunda, yola çıkmadan önce herhangi bir resmi eğitime ihtiyaç duyulamayacak fakat Sefer Uzmanları, dalış öncesi hazırlıkların bir parçası olarak kapsamlı gemi güvertesi ve deniz altı oryantasyonu alacaklar. McCallum, yaptığı açıklamalarda okyanusun dibine keşfe inecek ‘Limiting Factor’ hakkında şu açıklamaları yapıyor: “Denizaltının içi sessiz, huzurlu ve çok rahatlatıcı. Denizaltının iki adet rahat koltuğu, üç görüntü noktası ve yüksek çözünürlüklü kamerası bulunuyor. Sefer Uzmanları, denizaltındayken takımın önemli birer parçası olacaklar. Deniz radarı ve okyanus haritaları operatörü, su altında kalabilen teknisyenler, film çekim takımı, keşif yönetimi ve geminin diğer yetkilileri yanı sıra Sefer Uzmanları da derin deniz çukurunun keşfi esnasındaki zorluklarla mücadele edecekler. Endişe etmeyin, denizaltı ile okyanusun dibine keşfe giden cesur kaşifler, dalış olmadığında kendilerine zaman ayırabilecekler. Örneğin film çekerek, egzersiz yaparak, kitap okuyarak ya da ‘Sky Bar’ da içeceğini yudumlayarak iyi vakit geçirebilecekler.”

EYOS Keşif’in CEO’su, Ben Lyons ise bu proje hakkında şu bilgileri sıralıyor; “Bu dalış, EYOS ve Caladan Okyanus’un altı ay boyunca yürüttüğü ‘Ring of Fire’ keşfinin bir parçasıdır. Ortak amaç, yeryüzündeki en derin noktaları mümkün mertebe kanıtlamak, çözümlemek, bilimsel örneklerle analiz etmek ve dünyadaki en uç noktalar ve çevreler hakkında insanoğlunun bilgisini arttırmak.”