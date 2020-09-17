Tuzla Halk Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Tuzla Halk Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Özel olarak koruma altına alınmış ve ilk olarak 2017 yılında hizmete girmiş olan Tuzla Halk Plajı, etrafında özel lokanta ve büfeler ile hizmet veriyor.

Tuzla Halk Plajı Hakkında Bilgi

İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Tuzla Halk Plajı, ücret ödemeden denize girilebilecek ve oldukça temiz olan plajların başında yer alıyor. Devlet tarafından özel olarak koruma altına alınmış ve gerekli bakım ile arındırma çalışmaları yapılarak ilk kez 1 Temmuz 2017 yılında hizmete açılmıştır. İçerisinde pek çok farklı yiyecek ve içeceklerin satış yerleri bulunan Tuzla Halk Plajı başta İstanbullular olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen tatilciler ile her yaz döneminde dolup taşıyor.

Tuzla Halk Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Türkiye’de İstanbul’un Tuzla ilçesinde yer alan Tuzla Halk Plajı, Postane mahallesinde bulunmaktadır. Tuzla Halk Plajı Adres: Postane mahallesi. Rauf Orbay Caddesi. Öğüt Sokak. Tuzla/ İSTANBUL olarak geçmektedir. Tuzla Halk Plajına gitmek için kendi aracınız, otobüs ve minibüs araçlarını tercih ederek ulaşım sağlamanız mümkündür.

- Minibüs ile ulaşım: Pendik üzerinden hareket eden minibüslere binerek, son durakta indiğiniz taktirde Tuzla Halk Plajına ulaşabilirsiniz.

- Otobüs ile ulaşım: Kadıköy’den 130 numaralı, Bostancı’dan ise 133 T numaralı otobüs hatlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

- Özel araç ile ulaşım: Kendi aracınız ile Tuzla Halk Plajına gelmek için D100 karayolunu kullanabilir ve tabelaları takip ederek sorunsuz ulaşım sağlayabilirsiniz.

Tuzla Halk Plajı Özellikleri

İlk hizmet vermeye başlamış olduğu yıllarda 29 adet soyunma kabini, 3 adet erkek ve 2 adet kadın tuvaleti olmak üzere toplamda 5 tuvalet alanı bulunan Tuzla Halk Plajında, özel duş yerleri de bulunmaktadır. Her geçen gün gelişen ve farklı alanların açılmış olduğu Tuzla Halk Plajında yiyecek ve içeceklerin satışa sunulduğu büfeler, özel iskele ve cankurtaran kulesi de yer almaktadır.

Tuzla Halk Plajında bazı özellikler bulunmakta ve bu özelliklerden en dikkat çeken kısmı plajın Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yalnızca kadınlara açık olmasıdır. Diğer günler ise erkek ve kadınlara açık olarak hizmet veriyor. Plaj suyunun derinliğinin fazla olmaması küçük çocuklar ve yüzme bilmeyen kişiler içinde oldukça uygundur. Aynı zamanda plaj içerisinde eğlence amaçlı sürekli olarak müzik paylaşımları da yer almaktadır.

Tuzla Halk Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Tuzla Halk Plajında özel olarak kamp yerleri bulunmamakta ve bunun ile birlikte ücret yer almamaktadır.

Tuzla Halk Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Tuzla Halk Plajında konaklama konusunda özel belirlenen bölgeler bulunmuyor. Plaj dışı çevresinde otel ve pansiyonlar mevcut. Ancak bu otellerin mesafesi ve özelliklerine göre ücretler de farklılık göstermektedir.

Tuzla Halk Plajı Giriş Ücreti

İstanbul il sınırları içinde olması nedeni ile farklı tatil yerlerine gidemeyen kişiler için uğrak mekanların başında gelen Tuzla Halk Plajına giriş için herhangi bir ücret ödenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak giriş sonrası içeride şezlong, şemsiye ya da yiyecek veya içecek çeşitleri için belirli ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu olan hizmet çeşitleri ve ödenmesi gereken fiyatların ortalaması şu şekildedir:

- Şemsiye ve şezlong: 20 TL

- Balık ekmek: 10 TL

- Su: 1 TL

- Limonata: 2,5 TL