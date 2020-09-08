Tuz Mağarası Nerededir? Tuz Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Tuz Mağarası turistlik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Her sene yerli ve yabancı pek çok turistin uğrak noktası haline gelmiştir.

Tuz Mağarası Nedir?

Tuz Mağarasında odalara benzeyen pek çok galeri vardır. Bu galerilerde bazı zamanlar etkinlikler de düzenlenmektedir. Oldukça büyük olan galerilerin ürkütücü bir görünümü olsa da oldukça göz kamaştırıcıdır. Buraları ziyaret ederek bambaşka bir deneyim yaşama şansı bulursunuz.

Mağaranın içerisinde bir eşek fosili de bulunmaktadır. Mağaraya giren ve burada ölen bir eşek bozulmadan yıllardır aynı şeklini korumuştur. Sonradan eşek alınıp bir müzeye sergilenmek amacı ile götürülmüş fakat burada çürümeye başlaması sebebi ile mağaraya tekrar getirilmiştir. Ölü eşek fosili üzerinde ölü bir tavşan fosili de mağarada sergilenmektedir.

Mağara içerisinde kaya tuzundan yapılan birkaç çeşit heykel de sergilenmektedir. Yaklaşık boyları 1 metre olan bu heykeller de oldukça ilgi çekmektedir. Mağara içerisinde zamanla dikit ve sarkıtlarda oluşmuştur. Bu sarkıt ve dikitler diğer mağaralarda bulunanlardan çok farklıdır. Çünkü bunlar tuzdandır.

Mağara uzun yıllardır aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple mağara içerisinde eskiden kullanılan araçlar da şu anda mağarada sergilenmektedir.

Tuz Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Tuz mağarası Çankırı da bulunmaktadır. Merkezdeki ilçeye 19 km uzaklıkta bulunur. Burada bulunan tuz yataklarının Hititliler zamanından beri kullanıldığı düşünülmektedir. Günümüzde de ülkemizin en önemli tuz kaynaklarından biridir.

Tuz elde edilmek amacı ile açılmış olan oyuklarda kamyon ile gezmek mümkündür. Mağaranın bazı bölümlerinde tuzdan oluşmuş sarkıtlarda vardır. Buradaki kaya tuzları alınıp fabrikalarda da işlenmektedir. Çıkarılan tuzlar sofra tuzu olarak veya sanayide kullanılmaktadır.

Tuz Mağarasına Nasıl Gidilir?

Tuz Mağarası Balıbağ köyü sınırlarında bulunur. Bu köy Çankırı'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunur. Çankırı'ya gelmeden ana yolda bulunan Çan-Kaya işletmesinin tabelası takip edilip 25 kilometre sonra Tuz mağarasına ulaşılabilir.

Tuz Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Tuz mağarası içerisinde bulunan kaya tuzu tabakaları 24-37 milyon yıl önce oluşmuş olan çökel tabakalarıdır. Buranın Hititler döneminden beri kullanıldığı düşünülmektedir. Mağarada bulunan tuzlar oyularak mağara bugünkü görünümüne kavuşmuştur.

Tuz Mağarası Özellikleri Nelerdir?

Tuz mağarası ülkemizin tuz ihtiyacını karşılayan önemli yerlerden bir tanesidir. Mağara içerisinde pek çok galeri bulunmaktadır. Bu galerilerden günlük olarak 500 ton civarı tuz çıkarılmaktadır. Yıllık olarak ise 150.000 ton tuz çıkarılır.

Bunun yanında mağara sağlık turizmi için de çok önemlidir. Mağarayı astım ve üst solunum sıkıntısı olan kişiler sürekli ziyaret etmektedir.

Tuz Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Tuz mağarası içinden günümüzde hala tuz çıkarılmaktadır. İşletmeciliğini özel bir firmanın üstlendiği mağaradan her yıl oldukça ciddi miktarlarda tuz çıkarılmaktadır. Çıkarılan tuzların %5'lik kısmı sofra tuzu olarak kullanılmaktadır. Kalan %95'lik kısım ise sanayi tuzu olarak kullanılır.

Tuz Mağarası Giriş Ücreti

Tuz mağarası hala sağlık turizminde çok fazla faaliyet göstermemektedir. Bunun dışında fabrika hala tuz çıkarma amacı ile kullanılır. Bu sebeple de mağaranın ziyaretlerinde ziyaretçilerden herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Tuz Mağarası Ziyaret Saatleri

Tuz mağarasından sürekli olarak tuz çıkarılması sebebi ile mağaraya ziyaretlerin belirli bir saati bulunmamaktadır. Ancak 10.00 ile 16.30 saatleri mağarayı gezmek için en uygun saatlerdir.

Tuz Mağarasının Tarihi

Tuz mağarası 800 dönümlük bir alanda bulunur. Uzunluğu ise 8 km civarındadır. Buranın 5000 yıldır kullanıldığı düşünülmektedir.