Tuz Gölü nerede ve hangi şehirde? Tuz Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Tuz Gölü, Türkiye’nin ikinci büyük gölüdür. Koçhisar Gölü olarak da bilinir. Göl sularının çekilmesi sonucu ortaya çıkan tuz tabakası nedeniyle bu ismi almıştır. Türkiye’nin tuz ihtiyacının %55’ini karşılıyor.

Tuz Gölü Nerededir?

Göl, Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği noktada bulunuyor. Tuz Gölü, Aksaray’ a daha yakındır. Araçla bir saatlik mesafededir. Ankara’ya ise 2 saatlik uzaklıktadır.

Tuz Gölü Hangi Bölgededir?

Tuz Gölü, İç Anadolu Bölgesi sınırları içindedir. Coğrafi konum bakımından Ege ve Akdeniz Bölgelerine daha yakındır.

Tuz Gölünün Oluşumu

Tuz Gölü’nün bulunduğu alan, tektonik hareketlerle oluşmuştur. Platolar arasında gömülmüş bu havzanın doğu, batı ve güney tarafı faylarla çevrilidir. Yağan yağmur sularıyla birlikte, Peçenek, Melendiz, İnsuyu, Karasu, Kırkdelik çaylarıyla beslenir.

Tuz Gölünün Özellikleri

- Dünya’nın en tuzlu ikinci,

- Dışarıya akıntısı olmayan kapalı havza,

-Türkiye’nin en az yağış alan,

- Uluslararası ölçütlere göre A sınıfı bir sulak alan,

- 85 kuş, 4 tanesi endemik 129 böcek, 15 memeli ve 38 tane endemik bitki türü bulunan göldür.

Tuz Gölünün Derinliği

Gölün ortalama su seviyesi 40 cm civarındadır. Yağışın arttığı bahar aylarında suyun derinliği 1,5 metreye kadar çıkıyor.

Tuz Gölünün Büyüklüğü

Gölün yüzölçümü 1620 km²’dir. Güney-kuzey uzunluğu 80 kilometredir.

Tuz Gölünün Efsanesi

Tuz Gölünün olduğu yerde zamanında üzüm bağı varmış. Bağın sahibi yaşlı kadın kötü kalpli biriymiş. Bir gün Yazın en sıcak günlerinden birinde, bir derviş geçiyormuş. Sıcağın etkisiyle, serinlemek için bir dal üzüm istemiş. Yaşlı kadın da “ bu yıl üzüm alamadım, bağım kurudu” diyerek üzüm vermemiş.

Yaşlı kadının yalan söylediğine inanan derviş “ o zaman tuzla buz olasın, gelen geçen seni taşlasın” diyerek beddua etmiş. O anda kadın taşa kesmiş ve bağ alanı da tuz gölü haline gelmiş.