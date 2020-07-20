Türkiye'yi gezme hayalini bisikletle gerçekleştiriyor

Diyarbakır'da aşçılık yapan 28 yaşındaki Sadık Başaran, hayalini gerçekleştirmek için bisikletle çıktığı Türkiye turunda 2 bin 700 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a geldi. Bisikletle Türkiye turu yapmak için 5 Haziran'da yola çıkan Başaran, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Bursa güzergahını takip ederek istanbul'a ulaştı.

Üsküdar'da, AA muhabirine açıklamada bulunan Başaran, ortaokul mezunu olduğunu ve aşçılık yaptığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, iş yerlerinin kapanması üzerine işsiz kaldığını söyledi. İşsizlik döneminde kendisine zaman ayırması gerektiğini anladığını ve hayali olan Türkiye'yi bisikletle gezme turuna başlamayı düşündüğünü anlatan Başaran, "Diyarbakır'da doğdum ve 16 yaşıma kadar dünyanın sadece Diyarbakır'dan ibaret olduğunu sanıyordum. Daha sonra otostopla 17 şehir gezdim. Bu otostop turum güzeldi ama tatmin edici değildi. Araçla yolculuk ederken şehirleri aracın camından televizyon izler gibi izliyordum. Hayatı biraz daha yavaş yaşamak gerektiğini düşündüm." diye konuştu.

Bir sabah uyandığını ve hayalini gerçekleştirmek için bir bisiklet alıp cebindeki 70 lirayla tura çıktığını ifade eden Başaran, şöyle konuştu: "Bisikletin araçlardan daha yavaş olması sebebiyle şehirleri izleyerek geçiyorum, insanlarla tanışma imkanım oluyor ve farklı yerler keşfediyorum. Hayatım boyunca hiç göremeyeceğim yerleri bu bisiklet turunda, bir ay içerisinde gördüm."









Bisiklet turuna çıkmadan önce çevresindeki kişilere, bu konuyu açtığını kendisine inanmadıklarını, böyle bir turu yapamayacağını ve kinayeli konuştuklarını belirten Başaran, tura devam ettiğinde ise inanmayan kişilerin, kendisini aradığını ve bisiklet hakkında sorular sorduğunu söyledi. Bisiklet turu yaparken bir arkadaşıyla kısa bir süre beraber bisiklet sürdüklerine değinen Başaran, tek başına tur yapmanın daha mantıklı olduğunu, insanın yalnızken kendisiyle baş başa kaldığını ve çeşitli sorgulamalar yaptığını kaydetti.

Bisiklet turu sırasında genellikle sahillerde ve akaryakıt istasyonlarının çim alanlarında, yere mat serip uyku tulumu giyip uyuduğunu, marketlerden soğuk sandviç alarak yediğini ve yolcuğunu bu şekilde sürdürdüğünü anlatan Başaran, yolculuk süresince beş kilo zayıfladığını belirtti.

Sadece gündüz bisiklet sürüyor, kask ve ekipman kullanıyor



Bir günde 30 ile 120 kilometre arasında yol gittiğini ve genelde gündüzleri bisiklet sürdüğünü anlatan Başaran, Türkiye turuna çıkmak isteyen kişilerin kaska ve ekipmana dikkat etmesi gerektiğini, otobanda ve geceleri bisiklet sürmemesini tavsiye etti. Bisiklet turu yaparken yol boyunca farklı şehirlerde insanlardan hep destek gördüğünü anlatan Başaran, "Türk insanı misafirperver ve yabancılara, yolculara karşı çok şefkatli. Her türlü destekte bulunuyorlar. Bu topraklarda aç kalma gibi bir durum söz konusu olmaz. Şu anda Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin, yoldan bir kişiyi çevirip yatacak yeriniz olmadığını ve aç olduğunuzu söyleyiniz, size yardımcı olurlar. Türk insanı aç da bırakmaz açıkta da bırakmaz." dedi.

Bisiklet kültürünün Türkiye'de az olduğunu, bisikletin çocuklara karne hediyesi olarak verilen bir eşya olarak görüldüğünü ifade eden Başaran, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu belirtti. İstanbul'dan sonra Karadeniz üzerinden Diyarbakır'a ulaşmayı hedeflediğini anlatan Başaran, "Diyarbakır'a ulaştığımda bisiklet kulübü açmayı ve daha sonra özellikle Ortadoğu başta olmak üzere dünyayı da bisikletle gezmeyi istiyorum." ifadesini kullandı.