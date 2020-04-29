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Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 10:24,Son Güncelleme:

Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tedbirler devam ediyor. Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen Eskişehir’de kentin en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı’nın etrafı sessizliğe büründü.

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Koronavirüs sürecinde, birçok ülkede kalabalık kentlerin meydanları sessizliğe büründü. Türkiye’de de İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin işlek ve hareketli alanları boş kaldı.

Türkiyenin Venediki sessizliğe büründü


Bu kapsamda alınan tedbirler ile birlikte vatandaşlar evlerinde olunca Eskişehir ile özdeşleşen Porsuk Çayı da yalnız kaldı. Normal günlerde binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Porsuk Çayı’nın ilk defa bu kadar sessiz oluşu havadan görüntülendi. Beton binaların arasında kalan Porsuk Çayı havadan görünümü ile mest etti.

Türkiyenin Venediki sessizliğe büründü

Türkiyenin Venediki sessizliğe büründü


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