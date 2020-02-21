Türkiye'nin tatil cennetinden güzel haber! Bu yaz ücretsiz iki halk plajı hizmete girecek...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı, zengin olanaklar sunan sosyal alanlar olarak hizmet verecek. Tesislerde, plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar pek çok değişik aktivite için alanlar olacak.







Belek Ücretsiz Halk Plajı, bin kişilik ücretsiz plaj alanı, 450 araç kapasiteli otopark, kafe ve restoranlar, çok amaçlı spor sahaları, yöresel ürünler halk pazarı ile hizmete girecek.







Kadriye Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı ise piknik için elverişli 16 bin metrekarelik mesire alanı, 3 bin kişilik ücretsiz halk plajı, 570 araç kapasiteli otopark, kültür ve sanat aktiviteleri, kafe, restoran, spor ve etkinlik alanları, yöresel ürünler halk pazarı gibi olanaklar sunacak. Plajlar engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak tasarlanacak.









Ayrıca doğa ile dost bir strateji izleyen bakanlık, her iki plajda, nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalar için koruma ve tedavi merkezlerine yer verecek.