Türkiye'nin nazar boncuğuyken kızıl alana döndü

Meke Gölü, iddiaya göre yanlış tarım ve sulama yöntemleri nedeniyle gün geçtikçe kuruyor.







GÖLÜN KURUMASININ ANA NEDENİ



Türkiye'nin mavi nazar boncuğuyken kızıl alana dönüştüğünü belirten Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği (DOSDER) ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, "Havzada çok su isteyen mısır, ayçiçeği gibi bitkiler birçok yerde vahşi sulama ile sulanıyor. Çok sayıdaki kuyu ve bir türlü modern sulama yöntemlerinin geliştirilmemesi, havzada su kaynaklarını azaltırken, buna bağlı olarak nemin azalması ve sıcaklık artışı sonucu yağış azalmaları, gölün kurumasının ana nedenleri" dedi.









Dr. Erol Kesici, Meke Gölü'nün neden kuruduğunu açıkladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar- Ereğli yolunun 7'nci kilometresindeki sapaktan 2 kilometre içeride olan Meke Gölü'nün adını 'Meke' su kuşundan aldığını belirten Dr. Erol Kesici, volkanik püskürme-patlamayla birlikte lav ve magmanın oluşturduğu, geniş, hafif kabarmış kraterlerin (yanardağ ağzı) suyla dolu ve sığ krater gölü olduğunu söyledi. Dr. Kesici, Meke Gölü'nün 1'inci derece Doğal Sit Alanı, Dünya Miras Listesi'nde yer alan RAMSAR alanı olduğunu kaydetti.