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Türkiye'nin ilk ve tek Yeşil Bayrak ödülünü İncilipınar Parkı aldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk ve tek Yeşil Bayrak ödülünü İncilipınar Parkı aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı İncilipınar Parkı bu yıl da Yeşil Bayrak ödülü almayı başardı. Dünyanın en iyi parkları arasında olduğu bir kez daha tescillenen İncilipınar Parkı, Türkiye'nin ilk ve tek Yeşil Bayrak ödülü alan yeşil alanı unvanını korumuş oldu.

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı İncilipınar Parkı, park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için 1996 yılında İngiltere'de başlayan daha sonra tüm dünyaya yayılan Yeşil Bayrak ödülünü bir kez daha almayı başardı. Yeşil Bayrak programı kapsamında İngiltere'deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından 2020-2021 döneminde de değerlendirmeye alınan İncilipınar Parkı yine Denizli'nin gururu oldu. Dünyanın en iyi parkları arasında olduğu bir kez daha tescillenen İncilipınar Parkı, Türkiye'nin ilk ve tek Yeşil Bayrak ödülü alan yeşil alanı unvanını korumayı başardı. İncilipınar Parkı, Yeşil Bayrak Ödül programı tarafından, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilirken, Amerika, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Finlandiya, İsveç, Fransa, İngiltere, Almanya, Portekiz, İrlanda'da olmak üzere dünyada bu ödülü alan 2 bin 333 park arasına girdi.

Türkiyenin ilk ve tek Yeşil Bayrak ödülünü İncilipınar Parkı aldı


Bu güzellikleri şehrimize hep birlikte kazandırdık

Yeşil Bayrak'ı Türkiye'de alan ilk ve tek parkın İncilipınar olduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Park ve yeşil alan çalışmalarıyla örnek olmaya devam edeceğiz. Bir zamanlar hava kirliliğinden dolayı, kuşların dahi uçamadığı Denizli'den bugün her alanda dünya kentleriyle yarışan bir şehir haline geldik. Bu güzellikleri şehrimize hep birlikte kazandırdık. Mutluyuz, gururluyuz. Pandemiden sonra inşallah o güzelim parklarımızda, meydanlarımızda, yeşil alanlarımızda tekrar kucaklaşacağız, sağlıklı günlerde buluşacağız. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Türkiyenin ilk ve tek Yeşil Bayrak ödülünü İncilipınar Parkı aldı

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