Türkiye'nin ilk ve tek leylek köyü: Eskikaraağaç

Leylekler köye her Nisan ve mayıs aylarında gelmeye başlıyorlar ve yavrulama süreçlerini bu köyde tamamlıyorlar. Köyde leylekler için organize edilmiş ve bazıları koruyucu aileler tarafından sahiplenilmiş yuva platformları yer alıyor. Yılda 30-40 leyleği misafir eden köyde ve Uluabat Gölü civarında yapılan çalışmalarla insan etkisine dayalı leylek ölümlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Uluabat Gölü’ndeki balık çeşitliliği ve ıslak meraların doğaya kazandırılmasıyla leyleklerin yiyecek bulabilme sıkıntıları en aza indirilmiş durumda.









Leylek Gözlem Evi ve Kulesi

Köye gelen tüm leylek aileleri ve sayıları gözlem evi içerisinde oluşturulan sistemde kayıt altında tutuluyor. Ayrıca gözlem evi içerisinde kameralarla yaban hayatın ve kaçak avcıların izlendiği bir sistem de mevcut. Gözlem evinin içerisinde toplantı salonu ve küçük bir müze bulunuyor. Müzenin içerisinde bölgede yaşayan farklı türdeki kuşları inceleme ve türler hakkında bilgi alma fırsatınız oluyor. Ben köye gittiğimde bize müzeyi gezdiren Zeyni Teyze, müze içerisindeki içleri doldurulmuş hayvanların ölmüş ya da avcılar tarafından kaçak şekilde avlanmış hayvanlar olduğunu, kesinlikle bu müze için öldürülmediklerini anlattı. Bizim de içimiz rahatladı. Gözlem evinin hemen yanından gözlem kulesi yer alıyor. Bu kulenin tepesinden Uluabat Gölü üzerinde süzülen leylekleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. İsterseniz bu noktadaki dürbünden köy içerisinde yuvaları olan leylekleri de inceleyebilirsiniz.









Uluslararası leylek festivali

Eskikaraağaç köyünde her yıl Haziran ayında ‘Uluslararası Leylek Festivali’ düzenleniyor. Festivalde; konserler, çocuklar için aktiviteler, tekne turları, köy alanına kurulan sergiler ve köyün kadınlarının elinden leziz yiyecekler de oluyor. Yalnız bu yıl salgın dolayısıyla festival olmayabilir.





Avrupa leylek köyleri

Avrupa Leylek köyleri zincirine dâhil olan ve leylek köyü bulunduran ülkeler; Macaristan, Slovakya, Polonya, Bulgaristan, İspanya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Almanya, Makedonya, Sırbistan, Romanya, Avusturya ve İsviçre. Eski Karaağaç köyünde oluşturulan Avrupa Leylek Köyleri duvarından bu ülkelerdeki köyler hakkında detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Geçimlerini ağırlıklı olarak balıkçılıktan sağlayan köy halkı ev sahipliği yaptıkları leyleklerden oldukça memnunlar. Köydeki bazı evlerin dış cephelerinde leylek fotoğrafları yer alıyor. Leyleklerin yuvalarını görebilmek için köy içerisinde yapacağınız turda köy sakinleri size oldukça yardımcı olacaktır.









Leylek yürüyüş yolu

Köyde Uluabat Köyü kıyısında yürüyüş yapabileceğiniz ve bu esnada gölde balık arayan leylekleri izleyebileceğiniz ‘Leylek Yürüyüş Yolu’ mevcut. Köyün etrafını tamamen dolanan bu yolda Uluabat Gölü manzarasıyla yürüyüş yapmak oldukça keyifli. Köyün çocukları bu yürüyüş yolunda size eşlik ediyorlar ve leylekleri görmenize yardımcı oluyorlar. Uluabat Gölü kıyısında yaptığınız bu turda gölün muhteşem manzarasında fotoğraf çekilmeyi sakın unutmayın.









Leylekler ne zaman göç ediyor?

Kış ayları öncesi yaklaşık 3 ay köye misafir olan leylekler Ağustos ayı itibariyle sıcak ülkelere göç etmeye başlıyorlar ve yuvaları teker teker boşalıyor. Salgın sonrası dönemde gezilecek yerler arasına şimdiden Leylek Köyü’nü ekleyin derim, sizin için keyifli olacaktır.