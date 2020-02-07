Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri Üsküdar’da!

2008 Yılında Kültür Bakanlığının başlattığı “Çocuk dostu müze projesi”ne uygun konseptiyle, Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi çocukların ziyaret edebileceği en ideal müzelerden birisi. 3 yaş itibariyle ziyaretçi kabul eden müzede, bünyesinde barındırdığı anaokulu öğretmenlerinden oluşan eğitimcileriyle her yaş grubuna muhatabının anlayacağı bir dil kullanarak rehberlik yapılıyor.









İki ayrı müze salonu, üç ayrı atölye bölümü ile aynı anda 200 öğrenciye hizmet verebilecek, toplamda 500 metrekarelik alana sahip müzede, hiçbir ürün cam fanuslar arkasında gizlenmiyor. Uzman eğitimci rehberlerle birebir her ürün için ayrı hikâyeler, tarihi bilgiler, çeşitli belgeler ve görseller eşliğinde sunumlar yapılıyor.





2011 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı ve Kültür gezileri çerçevesinde İstanbul’daki okullara tavsiye ettiği 'Müzeli eğitim Projesi'ne uygun konseptiyle, Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, çocukların ziyaret ettiğinde, dilerlerse uçurtma atölyelerine katılarak ülkemiz kültürünü temsil eden uçurtma modellerini uzman eğitimcilerin destekleri ile kendi uçurtmalarını kendilerinin yapabileceği tek müze olma özelliği taşıyor..









