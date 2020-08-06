Türkiye’nin ilk büyük kedi parkı: AslanPark

Hayvanat bahçelerine pek çok kesim karşıdır. Benimde çok sıcak baktığım söylenemez ama Afrika’da yaptığım safaride de gördüm ki hayvanlar ne kadar serbest dolaşıyormuş gibi gözükse de insana alışmış. İnsanoğlu her şeyi kendine bağımlı kılmış. AslanPark’ta yavru aslanları elle besleyebileceğimi öğrenmek çok dikkatimi çekmişti. Bu sadece Türkiye’de yapılmıyor. Kenya’da Fil yetimhanesi, Güney Afrika’da aslan çiftlikleri bulunuyor ve siz onları belli bir zamana kadar besleyebiliyorsunuz.









AslanPark giriş ücretleri öğrenci 59, tam 69 TL olarak belirlenmiş. 11.00- 20.00 arası gezebilirsiniz. Yavru aslan besleme olayını kaldırdıklarını gittiğim zaman öğrendim. İnsanlar para verdikleri zaman karşılığını fazlaca bekler. Bu hayvanlarda devamlı beslenemez. Sonuçta vahşi hayvanlar. Oyuncak değiller.







Aslanlar strese girince yönetim olarak besleme olayını kaldırmışlar. Sadece fotoğraf çekimine izin veriliyor. O da günde ilk gelen 10 kişi ile sınırlı. Bu arada eğer yavrular strese girerse yine izin verilmiyor. Yanlarında kalma sürenizde en fazla beş dakika. Bunları bilerek taleplerde bulunmanız herkesin beklentisini karşılar. Yavrularla fotoğraf çektirmenin ücreti 50 TL.









Dünyada 35 tane bulunan Afrika aslanından biri burada

AslanPark’ta Kara Panter’den Vaşak’a, Sibirya Kaplanı’ndan Anadolu’da yetişen Karakulak’a kadar pek çok büyük kediyi görebilirsiniz. Dünyada sadece 35 tane bulunan Kruger tipi Afrika aslanlarından bir çifti de bu parkta bulunuyor. Kruger tipi Afrika aslanlarında ender görülen bir renk mutasyonundan dolayı çok nadir görülen bir türmüş ve dünya üzerinde sayıları çok azalmış. Henüz yavru alınmamış ama doğacak yavru aslanın beyaz olup olmayacağı merak konusu. Afrika’daki safaride göremediğim yeleli erkek aslanı da burada gördüm. Aslanpark koridorlarını Afrika desenleriyle süslemişler ve Afrika fon müziği eklemişler. İçinde bulunan kafesi pandemi dolayısıyla kapalı. İlk önce yalnız geziyorum. Daha sonra işi biten buradan sorumlu Emin Bey’de bana katılıyor. Kedilerin bakıcısı da bizimle. Ben tek başıma gezerken uyuyan hayvanlar bakıcılarını görünce hareketleniyor. Bakıcı demek yemek demek…







Eğlence Merkezi içinde bir de akvaryum var. AslanPark’ın hemen yanında. Köpek balıklarından tutunda, mercan balıklarına kadar pek çok tür barındırıyor. Kızıldeniz’de dalmış biri olarak aynı atmosferi yaptıklarını söyleyebilirim. Eskiden burada dalışta yapılıyormuş. Su samurları bile var. Bu kadar oyuncu olduklarını bilmezdim. Çocuk gibi şendiler. Timsahlara ayrılmış bir bölümde var bu kısımda. Akvaryuma giriş ücreti de AslanPark ile aynı. Saat 10.00-20.00 arası gezebilirsiniz.







Nasıl gidilir?

Navigasyon Viaport Tuzla Marina’ya hatasız götürüyor. Aracınızı bırakabileceğiniz ücretsiz park alanları fazlasıyla var. İlla valeye bırakırım diyenler için de küçük bir bölüm var. Toplu taşımada mevcut tabi ki... Kadıköy- Kartal metrosunu kullanarak Kartal'a varıp oradan Tuzla otobüslerine binip burada inebilirsiniz.





