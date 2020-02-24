Türkiye’nin ilk Açık Hava Heykel Müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eskişehir Valiliği ve Sivrihisar Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan müze, tarihi Surp Yerortutyan Kilisesi bahçesi ile Sivirhisar’ın ünlü kayalıkları arasındaki yamaca kurulu. Tarihi Sivrihisar Saat Kulesi de bu tabloyu tamamlayarak alana ayrı bir değer ve güzellik katıyor.

Müzede Ankara, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'ndaki “Eller”, Olgunlar Sokak'taki “Madenci Heykeli”, Yüksel Caddesi'ndeki “İnsan Hakları Heykeli” gibi yüzlerce esere imza atan heykeltraş Metin Yurdanur’un 100 kadar eseri sergileniyor.

Açık Hava Heykel Müzesi'nde; Atatürk, Kazım Karabekir Paşa, Nasrettin Hoca, Karacaoğlan, Yunus Emre, Madenciler, Balerinler, Muzaffer Sarısözen, Bektaşi Dervişi Gülbaba, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Alaaddin Keykubat, Demirci Ustası, Nene Hatun, Mermi taşıyan bacılar, Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin heykelleri gibi daha pek çok eser yer alıyor.

Heykeltraş Metin Yurdanur’un müzenin hemen bitişiğindeki aile evini de süresiz olarak Sivirihisar Belediyesi’ne devretmesiyle restorasyonu yapılan konak, heykel atölyesi ve anıt müzeye dönüştürülmüş. Eskişehir’in en büyük ilçesi olan Sivrihisar, Ankara’ya 120 km. Eskişehir’e 90 km. uzaklıkta. Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Aziz Mahmut Hüdai, Hızır Bey gibi önemli Türk büyüklerinin de bu ilçeden çıktığı iddia ediliyor.