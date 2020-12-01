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Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü: Eğirdir
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 01.12.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü: Eğirdir

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü Eğirdir Gölü, doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip bir sulak alan.

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Isparta ili sınırlarında yer alan ve 482 km2 alanı kapsayan Eğirdir Gölü, tektonik ve karstik etkilerle oluşmuş. Deniz seviyesinden 916 metre yükseklikteki gölün ortalama derinliği 12 metre civarında. Göl, yaban hayatı açısından da hayli önemli. Avrupa’da 514, Türkiye’de ise 454 farklı kuş türü bulunurken, Türkiye’de bulunan kuş türlerinin 225’i Eğirdir Gölü ve çevresinde barınıyor.

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü: Eğirdir



Eğirdir Gölü ev sahipliği yaptığı türlerin yanında balıkçılık, tarım, içme suyu temini gibi kullanım değerleri ile çevresine hayat veriyor. Göldeki balık çeşitlerinden kerevit ve sudak türlerinin neredeyse tamamı yurtdışına ihraç ediliyor.

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü: Eğirdir


Bununla birlikte bölgedeki elma üretimi Türkiye’nin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Gölün güneybatı sahillerinde derin ve kuytu koyları bulunuyor. Sarp kayalar ve yarlar bu koyların manzarasını güzelleştiriyor. 

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